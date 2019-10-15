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«На свою команду возлагаем больше надежды». Более 400 наблюдателей от БРСМ будут следить за парламентскими выборами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 400 наблюдателей от Белорусского союза молодежи будут следить за предстоящими парламентскими выборами. Они войдут и в состав избирательных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
16 октября в Минске активисты собрались на семинар-тренинг в формате открытого диалога. Корреспондент Яна Шипко побывала на встрече.
Пока претенденты на места в парламент ждут завершения регистрации кандидатов в депутаты (завтра последний день проверки представленных ими документов), молодежь, приехавшая на семинар со всей страны, уже голосует как минимум за участие в выборах. И вот как описывает идеального кандидата.
Александра Луговская, участник республиканского семинара:
Политически активной молодежи становится все больше, и требования к кандидатам от нее все выше. Тенденция заметна по выдвижению кандидатов. Молодые люди сейчас не только следят за ходом избирательной кампании, но и сами не прочь побороться за депутатские портфели.
Екатерина Петрашкевич, председатель центральной контрольной комиссии БРСМ:
Почему бы и не использовать молодежный потенциал, когда им есть, что предложить. Около 4000 молодых людей будут работать в избирательных комиссиях по всей стране, а более 400 уже аккредитованы наблюдателями.
Как максимально быстро получить информацию о том, куда и как идти голосовать, придумали студенты БГУИРа.
Дмитрий Белокопытов, разработчик приложения «Голосуй»:
Разработанное ими приложение уже запущено в тестовом режиме, скоро в нем появятся и программы кандидатов. К слову, предложение публиковать программы еще до сбора подписей прозвучало во время дискуссии молодежи с главой ЦИК.
Вопросы в формате открытого диалога звучали самые разные: от нюансов организации работы в комиссиях до активности партий.
А вот Олеся Олехнович говорит, что даже будь у нас, например, голосование электронное, все равно предпочла бы проголосовать лично. Людям, возможности которых не всегда позволяют самостоятельно добраться до участков, будут помогать волонтеры молодежных организаций.
Олеся Олехнович, председатель Борисовской организации Белорусского общества инвалидов:
Дальше эстафету таких тренингов подхватят регионы. Одна из главных инициатив, прозвучавших сегодня, – создание в парламенте молодежной группы, которая могла бы транслировать интересы своих ровесников и вместе с опытными законотворцами решать стратегические задачи.
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«На свою команду возлагаем больше надежды». Более 400 наблюдателей от БРСМ будут следить за парламентскими выборами
Новости Беларуси. Более 400 наблюдателей от Белорусского союза молодежи будут следить за предстоящими парламентскими выборами. Они войдут и в состав избирательных...
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