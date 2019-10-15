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«На свою команду возлагаем больше надежды». Более 400 наблюдателей от БРСМ будут следить за парламентскими выборами

16.10.2019 22:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 400 наблюдателей от Белорусского союза молодежи будут следить за предстоящими парламентскими выборами. Они войдут и в состав избирательных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 октября в Минске активисты собрались на семинар-тренинг в формате открытого диалога. Корреспондент Яна Шипко побывала на встрече.

«На свою команду возлагаем больше надежды». Более 400 наблюдателей от БРСМ будут следить за парламентскими выборами

Пока претенденты на места в парламент ждут завершения регистрации кандидатов в депутаты (завтра последний день проверки представленных ими документов), молодежь, приехавшая на семинар со всей страны, уже голосует как минимум за участие в выборах. И вот как описывает идеального кандидата.

«На свою команду возлагаем больше надежды». Более 400 наблюдателей от БРСМ будут следить за парламентскими выборами

Александра Луговская, участник республиканского семинара:
Не сильно молодой, не сильно пожилой. Обязательно, если это мужчина, должен пройти воинскую службу. Интеллигентный и образованный, чувствовать и понимать нужды людей.

Политически активной молодежи становится все больше, и требования к кандидатам от нее все выше. Тенденция заметна по выдвижению кандидатов. Молодые люди сейчас не только следят за ходом избирательной кампании, но и сами не прочь побороться за депутатские портфели.

«На свою команду возлагаем больше надежды». Более 400 наблюдателей от БРСМ будут следить за парламентскими выборами

Екатерина Петрашкевич, председатель центральной контрольной комиссии БРСМ:
Мы, как союз молодежи, конечно же, на свою команду возлагаем больше надежды. Надеемся, что нам доверят и отдадут свой голос избиратели, потому что они непосредственно работают с людьми разных категорий – это учащиеся, это работающая молодежь, это в том числе люди с ограниченными возможностями.

«На свою команду возлагаем больше надежды». Более 400 наблюдателей от БРСМ будут следить за парламентскими выборами

Почему бы и не использовать молодежный потенциал, когда им есть, что предложить. Около 4000 молодых людей будут работать в избирательных комиссиях по всей стране, а более 400 уже аккредитованы наблюдателями.

Интерактивные выборы. Молодёжь обсуждает ход избирательной кампании с главой ЦИК

Как максимально быстро получить информацию о том, куда и как идти голосовать, придумали студенты БГУИРа.

«На свою команду возлагаем больше надежды». Более 400 наблюдателей от БРСМ будут следить за парламентскими выборами

Дмитрий Белокопытов, разработчик приложения «Голосуй»:
Например, мы, студенты БГУИР, проживаем в общежитии. Наше общежитие расположено в Минске в Советском районе. Нам отображается информация по тому участку, к которому мы относимся.

«На свою команду возлагаем больше надежды». Более 400 наблюдателей от БРСМ будут следить за парламентскими выборами

Разработанное ими приложение уже запущено в тестовом режиме, скоро в нем появятся и программы кандидатов. К слову, предложение публиковать программы еще до сбора подписей прозвучало во время дискуссии молодежи с главой ЦИК.

«На свою команду возлагаем больше надежды». Более 400 наблюдателей от БРСМ будут следить за парламентскими выборами

Вопросы в формате открытого диалога звучали самые разные: от нюансов организации работы в комиссиях до активности партий.

Лидия Ермошина: «Я даже не ожидала, что будут такие интересные интерактивные площадки»

А вот Олеся Олехнович говорит, что даже будь у нас, например, голосование электронное, все равно предпочла бы проголосовать лично. Людям, возможности которых не всегда позволяют самостоятельно добраться до участков, будут помогать волонтеры молодежных организаций.

«На свою команду возлагаем больше надежды». Более 400 наблюдателей от БРСМ будут следить за парламентскими выборами

Олеся Олехнович, председатель Борисовской организации Белорусского общества инвалидов:
Дома к тебе приходят, и ты как будто в стороне от общего движения находишься. А когда попадаешь на избирательный участок и атмосфера, и чувство значимости какой-то есть.

«На свою команду возлагаем больше надежды». Более 400 наблюдателей от БРСМ будут следить за парламентскими выборами

Дальше эстафету таких тренингов подхватят регионы. Одна из главных инициатив, прозвучавших сегодня, – создание в парламенте молодежной группы, которая могла бы транслировать интересы своих ровесников и вместе с опытными законотворцами решать стратегические задачи.

«На свою команду возлагаем больше надежды». Более 400 наблюдателей от БРСМ будут следить за парламентскими выборами

Люди в материале: Александра Луговская, Екатерина Петрашкевич, Дмитрий Белокопытов, Олеся Олехнович
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Более 400 наблюдателей от Белорусского союза молодежи будут следить за предстоящими парламентскими выборами. Они войдут и в состав избирательных...
 
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