ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему белорусы не спешат выкупать здания за одну базовую величину?

16.10.2019 23:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Объясняет директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко.

Почему белорусы не спешат выкупать здания за одну базовую величину?
Александр Малашко, фото из аккаунта в Фейсбуке
В программе Примус экономист Ярослав Романчук привел статистику Госкомимущества: в Беларуси на начало октября более 400 объектов, которые выставлены на продажу за одну базовую величину (сейчас она составляет Br25,5).Число их растет, пишет Салідарнасць. 
Почему такой низкий спрос со стороны бизнеса, поинтересовался экономист.

— Интерес есть, народ готов покупать, но не у всех есть свои ресурсы, потому что банки неохотно дают деньги под это, — пояснил бизнесмен с 25-летним опытом Александр Малашко и сослался на личный опыт. — Если ты с местными чиновниками не дружен, то сразу к тебе приходят СЭС (имеются в виду сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии — прим. «С»), МЧС,  находят у тебя строительный мусор на территории и начинают тебя потихоньку доить и так далее. Хотя когда ты начинаешь с ними знакомиться и дружить, вопросы начинают решаться.


По мнению предпринимателя, кто хотел попробовать, тот вошел на рынок.

— В 2011 году, когда я брал свой объект в Полоцке, в Витебской области было 20 тысяч объектов (неиспользуемых — прим. «С»). При этом в Полоцке практически бесплатно, то есть даром раздавали здания: возьмите хоть в аренду,  но что-то сделайте. Зданий много, а интереса зарабатывать деньги у народа не так много, — поделился Александр Малашко.

Отметим, что есть примеры, когда государство забирало проданные объекты из-за невыполнения договоров купли-продажи. О подобной истории недавно писал kurjer.info. Случчанин Владимир в 2013 году купил за одну базовую величину бывший сельский детсад в деревне Болотчицы.


То самое здание бывшего детского садика, которое предприниматель частично отремонтировал, но не успел сдать в срок. Фото Олеся Белая, kurjer.info

Предприниматель  хотел сделать там музей сельского быта. Однако не успел выполнить все условия договора за три года и теперь должен выплатить около 38 тысяч рублей. Причём деньги за ремонт ему никто не вернет.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объясняет директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пули в спину от "Друга детства"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика