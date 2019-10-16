Почему белорусы не спешат выкупать здания за одну базовую величину?

Ярослав Романчук привел статистику Госкомимущества: в Беларуси на начало октября более 400 объектов, которые выставлены на продажу за одну базовую величину (сейчас она составляет Br25,5).Число их растет, пишет Салідарнасць. В программе Примус экономистпривел статистику Госкомимущества: в Беларуси на начало октября более 400 объектов, которые выставлены на продажу за одну базовую величину (сейчас она составляет Br25,5).Число их растет,Салідарнасць.

Почему такой низкий спрос со стороны бизнеса, поинтересовался экономист.





— Интерес есть, народ готов покупать, но не у всех есть свои ресурсы, потому что банки неохотно дают деньги под это, — пояснил бизнесмен с 25-летним опытом Александр Малашко и сослался на личный опыт. — Если ты с местными чиновниками не дружен, то сразу к тебе приходят СЭС (имеются в виду сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии — прим. «С»), МЧС, находят у тебя строительный мусор на территории и начинают тебя потихоньку доить и так далее. Хотя когда ты начинаешь с ними знакомиться и дружить, вопросы начинают решаться.









По мнению предпринимателя, кто хотел попробовать, тот вошел на рынок.





— В 2011 году, когда я брал свой объект в Полоцке, в Витебской области было 20 тысяч объектов (неиспользуемых — прим. «С»). При этом в Полоцке практически бесплатно, то есть даром раздавали здания: возьмите хоть в аренду, но что-то сделайте. Зданий много, а интереса зарабатывать деньги у народа не так много, — поделился Александр Малашко.





Отметим, что есть примеры, когда государство забирало проданные объекты из-за невыполнения договоров купли-продажи. О подобной истории недавно писал kurjer.info. Случчанин Владимир в 2013 году купил за одну базовую величину бывший сельский детсад в деревне Болотчицы.









То самое здание бывшего детского садика, которое предприниматель частично отремонтировал, но не успел сдать в срок. Фото Олеся Белая, kurjer.info





Предприниматель хотел сделать там музей сельского быта. Однако не успел выполнить все условия договора за три года и теперь должен выплатить около 38 тысяч рублей. Причём деньги за ремонт ему никто не вернет.



