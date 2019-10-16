"Бедный Макей". Эксперты оценили претензии Румаса к МИДу

На заседании правительства 15 октября премьер-министр Сергей Румас бил в набат: рост экономики замедляется (101% по итогам января-сентября), а экспорт вообще падает (96,9%). Румас заявил, что управленцы должны нести ответственность за свои слова и обязательства.





На заседании премьер несколько раз акцентировал внимание на недоработку МИДа: в посольствах не выполняются доведенные задания по экспорту товаров (в 37-ми из 57-ми загранучреждений), а руководство министерства на это не реагирует.









поинтересовался у экспертов, кто виноват и разделяют ли они критику в отношении ведомства Владимира Макея. UDF.BYу экспертов, кто виноват и разделяют ли они критику в отношении ведомства Владимира Макея.

«Мы скоро доинтегрируемся до состояния Абхазии и Приднестровья»

Бывший руководитель концерна «Амкодор» Василий Шлындиков в комментарии UDF.BY отметил, что удивлен претензиями премьера в адрес других.









Фото: racyja.com





«Так он же и виноват. Почему-то Украина, которая воюет и которой Россия заблокировала экспорт товаров на свой рынок, имеет рост экономики больше 3%. А у нас и до 1% не дотягивает, хотя мы войны не ведем и мы лучшие друзья с Россией. Причем постоянно интегрируемся с ней – скоро, наверное, доинтегрируемся до состояния Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья», – сказал Шлындиков.





Критику в адрес МИД бывший руководитель концерна «Амкодор» считает несправедливой.





«Экспорт – это качество плюс цена товара. Если нет этих двух факторов, то никакой МИД, никакое посольство не поможет. Так что идет подмена понятий, не более того», – считает Шлындиков.





«Что может сделать МИД – отправить в офис дипломатов с бутылкой виски, чтобы они ее распили и уговорили купить белорусский трактор?»





Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в комментарии UDF.BY сказал, что не разделяет переживаний по поводу роста экономики.









Фото: belgazeta.by





«Показатель до 3% – уровень статистической погрешности. 0,9%, 1% или 1,5% – это мало о чем говорит, роста может и не быть», – объяснил Заико.





Он обратил внимание, что без учета товаров из нефтяной группы, экспорт в этом году остался таким же, как и в прошлом.





«На нефти уже пора ставить крест: нефтяная экономика заканчивается, весь мир переходит на электротранспорт. Если ничего не меняется, то порекомендовал бы всем чиновникам в правительстве подать заявления и уйти в отставку – у них ничего не получается. Ребят, какой может быть рост экспорта, если продукция неконкурентноспособная? Что вы собираетесь экспортировать? Белорусские телевизоры, которые уже не производятся? Белорусское молоко? Так Россия уже сама себя обеспечивает им. Нет новых решений. Я вижу, что пока только сектор IТ крутится. В остальном – летаргический сон, переходящий в легкий храп», – отметил экономист.









Упрека в адрес МИД Заико не понял.





«Это все театр абсурда, абсолютно советская туфта. Ребята, при чем здесь МИД? Что он может сделать – отправить в офис дипломатов с бутылкой виски, чтобы они ее распили и уговорили купить белорусский трактор? Так там же конкуренция: китайский трактор, американский. Мы сами покупаем немецкую и американскую сельхозтехнику. Как ученый-экономист скажу: ребята, никакой экспорт не увеличится, пока не повысится конкурентоспособность вашей внутренней национальной экономики», – отметил экономист.





Руководитель Аналитического центра «Стратегия» также добавил:





«МИДовцы – какие они там продавцы и маркетологи? Бедный Макей вынужден устраивать совещания о повышении экспорта. Но требовать от посольств, чтобы они что-то там продавали… Хорошо хоть, что они Родину не продают – за это им скажите спасибо».



