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Лёгким движением руки: запомните эту "фокусницу", которая орудует в магазинах
Источник материала: Партизан
Кассиры из Бреста рассказали о том, как попались «на удочку» неизвестной женщины и лишились крупной суммы из кассы.
«Ребята, надо предупредить кассиров и старших кассиров. У нас в городе орудует одна женщина. За день обманула 3 магазина. Грин на Варшавке. Мила на Варшавке. Буслик на ЦУМе.
Меняет внешность – парик. Будьте внимательны. Только то, что известно, обманула на 300 руб. Схема старая», написали предостережение в одном из специализированных чатов продавцов.
Корреспондент
«Она спрашивает пачку сигарет, или что-то другое мелкое, показывает купюру 100 рублей и прячет ее обратно в кошелек, отвлекая маневром, что будто собирает в кошельке монеты для круглой сдачи. Продавец, увидев купюру, дает сдачу со 100 рублей», – рассказала работница брестского магазина.
Известно, что магазины обратились в милицию.
Как происходит «фокус», смотрите на видео:
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Кассиры из Бреста рассказали о том, как попались «на удочку» неизвестной женщины и лишились крупной суммы из кассы.
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