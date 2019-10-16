«Ребята, надо предупредить кассиров и старших кассиров. У нас в городе орудует одна женщина. За день обманула 3 магазина. Грин на Варшавке. Мила на Варшавке. Буслик на ЦУМе.





Меняет внешность – парик. Будьте внимательны. Только то, что известно, обманула на 300 руб. Схема старая», написали предостережение в одном из специализированных чатов продавцов.





«Першага Рэгіёну» связался с одной из кассиров, которая рассказала, как же работает схема: Корреспондентсвязался с одной из кассиров, которая рассказала, как же работает схема:





«Она спрашивает пачку сигарет, или что-то другое мелкое, показывает купюру 100 рублей и прячет ее обратно в кошелек, отвлекая маневром, что будто собирает в кошельке монеты для круглой сдачи. Продавец, увидев купюру, дает сдачу со 100 рублей», – рассказала работница брестского магазина.





Известно, что магазины обратились в милицию.





Как происходит «фокус», смотрите на видео: