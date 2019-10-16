ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лёгким движением руки: запомните эту "фокусницу", которая орудует в магазинах

16.10.2019 21:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Кассиры из Бреста рассказали о том, как попались «на удочку» неизвестной женщины и лишились крупной суммы из кассы.

 «Ребята, надо предупредить кассиров и старших кассиров. У нас в городе орудует одна женщина. За день обманула 3 магазина. Грин на Варшавке. Мила на Варшавке. Буслик на ЦУМе.

Меняет внешность – парик. Будьте внимательны. Только то, что известно, обманула на 300 руб. Схема старая», написали предостережение в одном из специализированных чатов продавцов.

Корреспондент «Першага Рэгіёну» связался с одной из кассиров, которая рассказала, как же работает схема:

 
«Она спрашивает пачку сигарет, или что-то другое мелкое, показывает купюру 100 рублей и прячет ее обратно в кошелек, отвлекая маневром, что будто собирает в кошельке монеты для круглой сдачи. Продавец, увидев купюру, дает сдачу со 100 рублей», – рассказала работница брестского магазина.

Известно, что магазины обратились в милицию.

Как происходит «фокус», смотрите на видео:
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кассиры из Бреста рассказали о том, как попались «на удочку» неизвестной женщины и лишились крупной суммы из кассы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Оops! Куклачёв захотел приютить сбежавшего под Тулой "кота-наркокурьера"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика