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Кто в Беларуси зарабатывает более 1,5 млрд долларов
Источник материала: Партизан
16 октября на совместном заседании коллегий Комитета госконтроля и Генпрокуратуры обсудили меры по прекращению в Беларуси необоснованного посредничества и соблюдение законодательства в сфере закупок.
16 октября на совместном заседании коллегий Комитета госконтроля и Генпрокуратуры обсудили меры по прекращению в Беларуси необоснованного посредничества и соблюдение законодательства в сфере закупок. На совещании была озвучена главная задача — прекращение необоснованного посредничества еще на ранней стадии. Что касается системы закупок, то она должна быть "понятной, прозрачной, открытой и свободной от недобросовестных посредников".
"Если оцифровать масштабы необоснованного посредничества в нашей стране, то это около 3% ВВП, —
Факты незаконного посредничества контролеры обнаружили "практически во всех сферах хозяйственной деятельности". В январе-сентябре 2019-го было зафиксировано 73 таких преступления. Подробнее можно посмотреть здесь.
При этом Анфимов считает, что от посредников полностью отказываться нельзя. В некоторых случаях с ними выгоднее работать, чем непосредственно с производителями.
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16 октября на совместном заседании коллегий Комитета госконтроля и Генпрокуратуры обсудили меры по прекращению в Беларуси необоснованного посредничества и...
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