Кто в Беларуси зарабатывает более 1,5 млрд долларов









16 октября на совместном заседании коллегий Комитета госконтроля и Генпрокуратуры обсудили меры по прекращению в Беларуси необоснованного посредничества и соблюдение законодательства в сфере закупок. На совещании была озвучена главная задача — прекращение необоснованного посредничества еще на ранней стадии. Что касается системы закупок, то она должна быть "понятной, прозрачной, открытой и свободной от недобросовестных посредников".





говорил руководитель КГК Леонид Анфимов. — В карманах дельцов оседает более 1,5 млрд долларов. Эти деньги для страны не лишние. Если бы они пошли на хорошие цели, то экономика, конечно, повысила бы свою эффективность". "Если оцифровать масштабы необоснованного посредничества в нашей стране, то это около 3% ВВП, —руководитель КГК Леонид Анфимов. — В карманах дельцов оседает более 1,5 млрд долларов. Эти деньги для страны не лишние. Если бы они пошли на хорошие цели, то экономика, конечно, повысила бы свою эффективность".





Факты незаконного посредничества контролеры обнаружили "практически во всех сферах хозяйственной деятельности". В январе-сентябре 2019-го было зафиксировано 73 таких преступления. Подробнее можно посмотреть здесь.





При этом Анфимов считает, что от посредников полностью отказываться нельзя. В некоторых случаях с ними выгоднее работать, чем непосредственно с производителями.



