Данейко: “Нужно отделить мертвых от живых и помогать живым”

пишет Office life. Гендиректор Бизнес-школы ИПМ Павел Данейко заявил сегодня на семинаре центра BEROC, что в Беларуси успешно прошла приватизацию лишь пара компаний. Одна из них — «Милавица»,Office life.





Напомним, что именно Данейко занимался приватизацией этого предприятия.





По его словам, в 1990-е специалисты «Милавицы» 3 года учились шить у мастеров бренда Triumph. Также была изменена мотивация менеджеров.





Данейко рассказал, что недавно гости из-за рубежа удивились, почему тракторная индустрия Беларуси не продает свои продукты на Запад. Он считает, что этого не происходит потому, что, если предприятие заработает больше, директору скажут спасибо и увеличат план на следующий год. Поэтому и нет мотивации.





Кроме того, Данейко утверждает, что в госсекторе нет стратегического планирования.





Руководитель Бизнес-школы ИПМ считает, что от СССР в Беларуси осталось умение производить высококачественную продукцию, так как тогда был развит оборонный сектор. Оружие должно стрелять, но а сколько оно стоит, это никого не интересовало. Именно поэтому беларуские инженеры порой придумывают хорошие решения. Однако они дорогие.





Данейко также добавил:





“Нужно отделить мертвых от живых и помогать живым… В Беларуси пытаются спасти всех”.















