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Цены в минских заведениях круто выше московских!

16.10.2019 20:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский ресторанный критик в несколько заведений ни за что не захотел вернуться.

Цены в минских заведениях круто выше московских!
В конце лета в Минск приезжал ресторанный критик из Петербурга по имени Борис. Он побывал в семи столичных заведениях и опубликовал рецензии на них. собрала их в одном материале, выписав главное. Сразу спойлер: обычно в каждый ресторан критик ходит дважды, чтобы его рецензии были максимально объективны. Но в несколько минских заведений Борис ни за что не захотел вернуться. Как и почему так вышло — в материале tut.by.

Стоит сказать, что к своим гастрономическим командировкам критик всегда готовится. Места, куда пойдет, отбирает заранее: читает новости и тематические сайты, блоги. Еще опирается на советы знакомых. Но даже если какое-то место критику посоветовали и он пришел по нужному адресу, вовсе не факт, что он в заведении останется и будет есть. Обычно Борис осматривается и, если ничего не цепляет, уходит.

В этом году Борис побывал в следующих заведениях: SeaFoodBar, «Дом», Michel cafe, гастробар «Правда», Restaurant 101, «Чито», «Пена дней».

О SeaFoodBar: «Мечтаю иметь такое заведение под домом»

Ресторанный критик пишет, что в этом году SeaFoodBar ему рекомендовали для посещения в Минске чаще всего. И, говорит эксперт, не зря: бар с морепродуктами ему очень понравился. Почему? Борис объясняет: «Обожаю концептуальность, когда ничего лишнего».

Цены в заведении, пишет он, сравнимы с ценами в хороших петербургских ресторанах. Но это не мешает критику похвалить тартар из дорадо (20 рублей), филе камбалы (21 рубль), палтус (15 рублей), лимонный тарт (9 рублей).

А еще гость обращает внимание на саундтрек, который играет в зале. Почему?

— Он отличный, потому что мне незнакомый. С моей периодичностью посещений общепита слышал, думаю, поболее многих музыкальных критиков, — шутит гость.

Петербуржцу понравилось, что на обед в рыбном ресторане можно купить не всю порцию блюда, а половину.

— Взял салат с копченым лососем, маринованным луком и перепелиным яйцом (22 рубля). Эта половинка больше всех салатов этого года в России. Прекрасный микс, кусачая резкая заправка, возможно, даже чересчур кислая, перепелиные яйца с жидким желтком, добрый лук, добрый лосось, но запоминаются только кислоты.



Вердикт критика о SeaFoodBar таков: «Мечтаю иметь такое заведение под домом, в Петербурге или под Петербургом. Формат и реализация на три звезды, кухня пока на одну. Итоговые две. Віншую!».

О баре-ресторане «Дом»: «Хорошее место с хорошей кухней»

Борис пишет, что совершенно точно пропустил бы это место, если бы ему не подсказали, что главный зал в баре-ресторане находится на втором этаже.

— В первый раз, как пришел, видел только бар и пару столиков, и никто из четырех работников этой смены не догадался сказать, что ресторан (вполне себе похожий на ресторан) на втором этаже. Уютный, пусть и полный спорных дизайнерских решений. Тяжелые шторы между столиками, как в прошлом веке, кальянные диваны, жуткий бархат, балкончик на один столик для предложений сердец… Хорошее место, — такие впечатления остались у эксперта о дизайне проекта с улицы Революционной.


Салат с цыпленком, роменом и соусом из тунца (17,9 рубля) Борису понравился, но посуда для подачи показалась неподходящей. О томатном гаспачо с арбузом (8,9 рубля) и о ребре с персиковой морковью и кускусом (19,9 рубля) критик тоже отозвался хорошо (хоть и написал, что кускус был скучным, а вешенки — жуткими). Десерт — ржаное мороженое (8,9 рубля) — тоже приглянулся гостю.

Но по-настоящему в восторге ресторанный критик остался от карпаччо из говядины (18,5 рубля).

— Вкусно, вкусно, вкусно и еще наверх немножко вкусно положено. На эталонный слой говядины (праздник, а не говядина) положили фундук, трюфельную пасту, три сыра — кажется, горгонзола, пармезан и что-то еще — да объемом в два раза больше мяса. Осталось в этом блюде карпаччо — я не знаю, но это чистый праздник. В Петербурге за таким блюдом ездили бы через весь город.



Вердикт о «Доме» таков:

— Хорошее место с хорошей, не выдающейся (но многим учиться этому уровню) кухней. Вернее, умением играть с гостем в правильную игру.

О Michel cafe: «Есть такие места, которые никогда не порекомендую»

На Карла Маркса большой выбор заведений, но зашел и остался (это важно, во многих местах критик, как мы писали, не остается) в новое кафе Michel. Зацепило ли Бориса что-то кроме рекомендаций? Да. Интересное меню и приятнейшая встреча.


Интерьер в одном из залов гостю показался «худшим за несколько месяцев». Но гораздо больше интерьера критика в заведении разочаровал сервис, которому Борис ставит резкую оценку «неуд». И подробно объясняет почему.

— Персонал меня игнорит, до первого контакта с официантом прошло в пять раз больше допустимого времени. Мимо прошли примерно двадцать раз пять официантов этой смены по своим важным официантским делам. Я в шоке. Не сам же сел, посажен админом… Хозяева есть у кафе или это государственное? Хотя все государственное тут управляется лучше и мне нравится больше. Мрак. Пошел в дальний конец зала, вытащил админа из телефончика: «Ко мне так никто и не подошел». Удивилась и сама пошла обслуживать — что хорошо. Что ужасно: смена из пяти бездельников. И ее вина только как караульного — в оставлении поста. Терминал для оплаты тоже ждал в пять раз больше нужного. Потому что девушка его забыла. Ох уж эти хозяева, что таких терпят.

Не остался в восторге критик и от меню. Как минимум из-за копирования авторского блюда московского шеф-повара Дмитрия Блинова. Борис заказал рагу из утиной ножки с белыми грибами, черносливом и картофельным муссом (25 рублей), в котором вместо разобранного на волокна мяса увидел куски размером с большой палец. Белых грибов в блюде критик вообще не почувствовал, чернослив попался лишь разок. Страччателлу с копченым лососем и печеным перцем (16 рублей) и морковный кекс c кремом из манго и белым шоколадом (10 рублей) петербуржец называет вкусными.

Но в целом о заведении у критика осталось негативное впечатление. Второй раз он сюда не вернулся.

— Сидишь и слушаешь разборки персонала, обсуждения, кто на кого забил половой орган… В каждом заведении есть дрязги, уверен. Но только в худших гость слушает этот поток. Есть места, где хоть фантастическая кухня, — никогда не порекомендую. А тут и повар меню составил очень «актуальное». Я нашел плюсы в хлебной корзинке, музыке, чаевые по карте можно. Но, разумеется, без них.

О гастробаре «Правда»: «Пытаются цеплять, но не цепляют»

Об этом проекте с улицы Зыбицкой критик говорит, что рестобар встал бы «как влитой» в любой из российских столиц (имеется в виду Москва и Петербург). На примере «Правды» петербуржец доказывает, что Минск жонглирует московскими ценами, а иногда они у нас круто выше московских.

— Наверное, порции, качество, санкционка… И время: более получаса пауза от предыдущего блюда при отсутствии гостей и более пятидесяти минут — от посадки, — озвучивает свои предположения эксперт.


Официантка, пишет Борис, была милой, но показалась ему уставшей. Посоветовала взять салат из креветок, авокадо, киноа, с апельсиновым конкассе, фетой и кунжутной заправкой (21 рубль). И вот каким он показался гостю:

— Какой-то детско-неумелый салат и дико бедный фантазией, да и дорогой за этот набор компонентов. Ко всему еще водянистый: все дало сок, разбавив заправку — она точно была, я кунжут нашел. Если и были креветки теплыми, в «воде» стали жуткими. Ужас и позор кухни, 2000-й год уровнем, в любом городе и в любом месте.

Бефстроганов в сметанно-коньячном соусе с грибами (28 рублей) критику показался более удачным, хотя за 28 рублей в «дешевом» Минске он ждал «лучших впечатлений». Заказывал Борис еще одно блюдо — утиную котлету с кашей из сладкой кукурузы с соусом с вишнями и красным вином (29 рублей). Каша, пишет Борис, была жуткой и несвязной, а вот котлета очень понравилась.

— Да, критики критиками, но говяжья котлета будто для бургера моей мечты. Такой праздничной фактуры фарша, приправ, румяности и сочности… Ни одного намека на утиный вкус, очень удивился, если это из грудки, как сказали.


Утиная котлета с кашей из сладкой кукурузы с соусом с вишнями и красным вином (29 рублей)

Десерты — яблочный пирог с мороженым и соленой карамелью (9 рублей) и творожный крем с печеньем, ягодами, мятой и ромом (10 рублей) — Борису понравились.

Однозначный вывод о гастробаре, признается критик, ему было сделать сложно.

— Вернулся бы я? Наверное нет. Пытаются, но не цепляют. Ни одной стороной, доведенной до уровня «крючка».

Ресторанный критик не поставил заведению ни одной звезды. Полный текст рецензии доступен по ссылке.

О Restaurant 101: «Не лучшее заведение города, но зайти надо»

Когда критик писал о SeaFoodBar, отмечал, что очень любит концептуальные места. «101» — ресторан из этой категории. Больше всего в интерьере Борису понравилась настоящая пожарная машина «для инстаграма». Если говорить о меню, то многие блюда были в «стопе», да и шеф-повара на смене не было (вторник же), поэтому официант посоветовала взять то, что никто не испортит — стейк мясника.

— Честность — сестра удовлетворения гостя, тем более, у которого нет желания поймать на ошибках! Но официантки не только честные, а еще красивые и соблазнительные, в парадной пожарной форме. Такого переполненного сексуальными фетишами ресторана я не знаю. Никакие стриптизы с медсестричками и полицейскими тут и рядом не стояли. И без дурацких официантских манер — говорят, как офицеры на посту, на любимой работе.


Что касается еды, то стейк мясника (19 рублей) гость называет «изумительным», молочную телятину с соусом вителло (17 рублей) вкусной, хоть, конечно, и удивился критик такому названию.

— Телятина с соусом «телятина»? Или повар не знает, как переводится название «вителло тоннато» — блюда, что он нам вкусно готовит? Не совсем классика, но сочное мясо и отличный соус. Конечно, это «тоннато». Что хотел сказать повар плотными шариками «икры» желатина черного, почти без вкуса? Спросил: это икра из бальзамика. Но не надо это вам, поверьте.



Свекольный суп с пашотом (9 рублей) — прост и идеален, по мнению Бориса. Ризотто со свекольным кремом и овечьим сыром (13 рублей) было очень хорошим, хоть температура должна быть на пятнадцать градусов выше. Лимонад (4 рубля) и брауни (9 рублей) были прекрасны.

Итог у Бориса получился кратким: не лучшее заведение города, но зайти надо.

— Вы точно не были в таком. Лайков нахватаете. Про официанток даже не говорю.

Оценка ресторанного критика — одна звезда из трех (это оценка «рекомендую»). Полный текст рецензии доступен по ссылке.

О «Чито»: «Хотел уйти, потому что заплатил за еду, а не за разборки персонала»

Критик пишет, что открытие грузинских заведений — это российский тренд, который пришел в Беларусь с опозданием в несколько лет. Хозяева, что открыли новое минское место, владеют и другими грузинскими ресторанами в городе, так что не новички. На этом этапе Борису все нравилось, но потом все пошло так, как Борис не любит больше всего.

— «Базар» и разборки персонала прямо на глазах. Помещение однообъемное — все скандалы для меня, как спектакль. Я реально хотел уйти: зачем я там, ведь я заплатил за еду, а не за билеты на шоу? Вроде кафе, а столько «не про еду».

Меню критик называет оригинальным. Его выбор остановился на харчо (половинка, 8 рублей) — блюдо вкусное, но «пустое», описывает Борис. Хинкали с говядиной и свининой (6 штук за 6 рублей) гостя в нехорошем смысле впечатлили: впервые за 15 лет карьеры критик увидел в них такую поверхность теста.

— Нет, уверен, в большей части мест, где ел, не руками раскатывали тесто, это понятно, машинкой, но как это скрывали… Тут вся поверхность в полосках на манер узора на пальцах. Небольшие, по пятьдесят граммов, хинкали, липко скользкие хвостики, сложно ухватить… но вкусны. Тонкое тесто отлично себя ведет, бульон и фарш очень хороши. Ел, как мини-хинкальки, целиком. Отличная идея, хороший повар. Я думал их только «попробовать», в итоге все сожрал.


Ачму (4,7 рубля) критику впервые за его карьеру подали без соуса. А десерта, который заказал Борис, в наличии не оказалось. «В принципе, какое кафе, такое и завершение трапезы».

— Разумеется, ни одного вопроса по блюдам или впечатлению. Начальники только орать умеют, а работать — нет. Надо объяснять, почему не пошел второй раз? — задает риторический вопрос эксперт.
Ресторанный критик не поставил заведению ни одной звезды.

О «Пена дней»: «Неплохое и вкусное современное кафе»

«Пену дней» можно принять за пивное место, пишет критик, но ресторан этот — городское кафе с современным меню, где счет приносят в книжке Бориса Виана.

— Прекрасное размером меню, прекрасный сервис, девушки замечательные… но вот хостес — Снежная королева формальности. «А еще залы есть, их три, как понял?» — «Есть, но вы садитесь сюда, вам тут будет хорошо». А посмотреть время резервов, если они реальные? На второй день я был непреклонен, я был жесток: «Я тут уже сидел, больше не хочу». Пришлось ей сказать: «Ну ладно…».


Место гостю показалось популярным: в обед в воскресенье больше половины залов занято и резервы были. Борис заказал тартар из говядины с трюфельной сметаной на бриоше (16 рублей), и он оказался неплохим, хоть и «бледным» по вкусу. Еще критик попробовал салат с тунцом, дыней и жареными черри (17 рублей) и описал его так: «Не скажу, что поймал великую гармонию, но ингредиенты хорошие положили».

Также в чеке критика оказалось хорошее ризотто с тартаром из угря (24 рубля) и не самое плохое (но скучное) утиное филе с томлеными в сидре яблоками, соусом из вишни и сметаной (24 рубля).

Как итог гость из Питера называет «Пену дней» неплохим и вкусным современным кафе.

Оценка ресторанного критика — одна звезда из трех (это оценка «рекомендую»).

За три года, что критик приезжает в Минск, пока ни одно заведение города не получило от него максимального количества звезд.
 
Теги: Минск
 
 
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