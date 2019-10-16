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Так будет ли и на нашей улице праздник? Белорусы о выборах

16.10.2019 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выборы всегда праздник. Лукашенко согласовал новых местных руководителей. Назначая их на должности, затронул тему выборов в Палату представителей.

 Как воспринимают такие заявления избиратели и потенциальные кандидаты?

Бесплатный суп и чай, пение от школьников и даже неудержимые танцы в коридорах, пишет Белсат. Казалось бы, что объединяет все эти элементы?

«Выборы, это всегда у нас в Беларуси был праздник, с давних-давних времен, мы должны организовать этот процесс как праздничный, но не забывать о том, что это выборы», – заявил руководитель Беларуси Александр Лукашенко.

И назначил на должность председателя Московского района столицы Татьяну Колядку, Анатолия Лукашова на пост председателя Дубровенского райисполкома, а Дмитрия Пимашенко – на управление Мстиславским районом.

«Лукашенко хочет создать некую иллюзию, будто в нашей стране выборы действительно есть», – считает Станислав Хорек, потенциальный кандидат, «Молодежный блок».

Но нравится ли людям такая иллюзия? И считают ли они то, что у нас называется выборами, – праздником? «Белсату» ответили жители Могилева.


Встреченные нами прохожие, отвечая на вопрос о выборах, уже думают о президентской электоральной кампании, хотя в этом году выбираем состав Палаты представителей. Но идентичные сцены, когда журналистов выгоняют с участков, а наблюдателям не дают наблюдать за подсчетом голосов, можно увидеть на любых выборах.

«Естественно, власти не делают ничего для того, чтобы эти выборы, избирательный процесс был для людей заметен, чтобы кандидатов знали и так далее», – говорит Станислав Хорек.

Заявление же Лукашенко о празднике, по мнению претендента на кандидата, выглядит как попытка повысить явку на выборах в Палату представителей.

По данным ЦИК, во время прошлых выборов в 2016 году явка составила 74,68%, а целых 31,3% избирателей проголосовали досрочно.
 
Теги: Могилев
 
 
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Выборы всегда праздник. Лукашенко согласовал новых местных руководителей. Назначая их на должности, затронул тему выборов в Палату представителей.
 
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