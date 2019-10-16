ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Математическая сенсация: Украинка решила уравнение, над которым ученые бились 400 лет

16.10.2019 20:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Я не думала, что это будет открытием мирового масштаба, я просто работала над своим исследованием".

Так описала итоги своего труда ученая из Украины Марина Вязовская. За два года она решила задачу, над которой лучшие умы человечества бились 400 лет, сообщает kr24.com.ua.



Уравнение, которое Марине удалось осилить, устанавливает, как размещается в 8- и 24-мерных пространствах бесконечное количество точек, отталкиваются друг от друга.


Сейчас ученая из Киева трудится в Швейцарском технологическом институте. Коллеги о ней говорят: "Она — математический художник. Сначала делает зарисовки, потом добавляет детали". В 2016-м Вязовская получила одну из наиболее престижных наград в сфере математики — Премию Салема.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Я не думала, что это будет открытием мирового масштаба, я просто работала над своим исследованием".
 
Новости дня
Новости разные
 
Действительно ли белорусские продукты качественнее импортных? Интервью с Зеноном Ловкисом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика