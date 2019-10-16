Математическая сенсация: Украинка решила уравнение, над которым ученые бились 400 лет

сообщает kr24.com.ua. Так описала итоги своего труда ученая из Украины Марина Вязовская. За два года она решила задачу, над которой лучшие умы человечества бились 400 лет,kr24.com.ua.













Уравнение, которое Марине удалось осилить, устанавливает, как размещается в 8- и 24-мерных пространствах бесконечное количество точек, отталкиваются друг от друга.









Сейчас ученая из Киева трудится в Швейцарском технологическом институте. Коллеги о ней говорят: "Она — математический художник. Сначала делает зарисовки, потом добавляет детали". В 2016-м Вязовская получила одну из наиболее престижных наград в сфере математики — Премию Салема.



