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Статья в отношении председателя Слонимского районного исполнительного комитета
Источник материала: 21.by
21.by опубликовало статью в отношении председателя Слонимского районного исполнительного комитета. Мы не располагаем данными, что информация соответствует действительности. Данный материал удален с нашего ресурса. В суде Московского района г. Минска мы достигли мирового соглашения по иску о защите чести и достоинства. Приносим свои извинения Геннадию Болеславовичу и его семье за доставленные неудобства.
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21.by опубликовало статью в отношении председателя Слонимского районного исполнительного комитета.
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