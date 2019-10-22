Статья в отношении председателя Слонимского районного исполнительного комитета

Источник материала: 21.by

21.by опубликовало статью в отношении председателя Слонимского районного исполнительного комитета. Мы не располагаем данными, что информация соответствует действительности. Данный материал удален с нашего ресурса. В суде Московского района г. Минска мы достигли мирового соглашения по иску о защите чести и достоинства. Приносим свои извинения Геннадию Болеславовичу и его семье за доставленные неудобства.

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