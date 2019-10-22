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Статья в отношении председателя Слонимского районного исполнительного комитета

16.10.2019 11:23 — Разное | 21.by  
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Источник материала: 21.by

21.by опубликовало статью в отношении председателя Слонимского районного исполнительного комитета. Мы не располагаем данными, что информация соответствует действительности. Данный материал удален с нашего ресурса. В суде Московского района г. Минска мы достигли мирового соглашения по иску о защите чести и достоинства. Приносим свои извинения Геннадию Болеславовичу и его семье за доставленные неудобства. 

 
 
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21.by опубликовало статью в отношении председателя Слонимского районного исполнительного комитета.
 
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