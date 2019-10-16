СМИ сватают канадского нападающего с опытом игры в НХЛ в минское «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Швейцарские СМИ сообщают , что в скором времени канадский нападающий Райан Спунер может перейти в минское «Динамо».



Фото: HC Lugano

Спунер не смог пробиться в состав своего клуба «Лугано» в 11 из 13 матчей чемпионата. Журналист Штефан Рот из издания Blick утверждает, что в клубе не будут удерживать форварда, если он захочет покинуть команду.

Его коллега Патрик Делла Валле добавил, что следующим местом работы Спунера вероятно будет минское «Динамо».

Ранее сам хоккеист заявлял, что у него нет намереня покидать «Лугано», но если он продолжит оставаться вне состава, то ситуация изменится.

Отметим, что у минского «Динамо» уже исчерпан лимит на легионеров, а Райан Спунер ранее играл за юниорскую сборную Канады.

В активе форварда 329 матчей в НХЛ, в которых он набрал 169 (48+121) очков.

В этом сезоне он провел 2 матча за «Лугано», отметившись 1 (0+1) очком и показателем полезности «-3».