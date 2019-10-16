Поможет ли согласование с вышестоящей организацией избавиться от недобросовестных посредников?

Источник материала: Ежедневник





КГК внес на рассмотрение президента проект указа по борьбе с недобросовестными посредниками. Главное новшество - согласование закупок с вышестоящими организациями. Поможет ли это покупать по реальной стоимости, а не завышенной в несколько раз?

Как заявил председатель КГК Леонид Анфимов, от недобросовестных посредников Беларусь ежегодно теряет более 1,5 млрд долларов . Поэтому необходимость принятия мер против подобного рода бизнесменов назрела давно. Другой вопрос, какие это будут меры.

По мнению Леонида Анфимова, главная проблема тут связана с отсутствием контроля со стороны отраслевых министерств и местных органов власти.

"Озабоченность, которая есть у правоохранительных, контролирующих органов, должна стать озабоченностью тех, кто должен в первую очередь контролировать эту хозяйственную деятельность", - заявил Леонид Анфимов.

Далее директор Департамента финансовых расследований КГК привел примеры, как с помощью зарегистрированных за границей компаний в Беларусь поставляются товары в несколько раз дороже реальной цены.

Во всей этой инициативе с проектом указа непонятно только одно, как согласование с вышестоящими организациями поможет решить проблему?

Взять опять же приведенный пример с зарегистрированной в Австрии компанией. Она участвовала в закупках, проводимых РУП "Белмедтехника". Тендерную комиссию возглавлял заместитель министра здравоохранения, закупки согласовывались с соответствующим управлением Минздрава. И все равно много лет товар поставлялся по завышенным ценам. Какое тут еще согласование нужно, с кем? С Совмином, или может быть, с президентом?

Совершенно очевидно, что согласование не решит проблему. Как показывает практика, если товар поставляется в несколько раз дороже, бизнесмену не проблема договориться с вышестоящим чиновником. Согласование просто повысит уровень коррупции (где он еще не повышен) с директора предприятия до согласовывающего чиновника.

Между тем, чтобы обуздать недобросовестное посредничество, нужно не согласование и реальные действия. Ведь недобросовестные посредники, как правило, выходят на тендер с аффилированной структурой, которая подыгрывает в конкурсе и устраняет нежелательных конкурентов. И в Беларуси, что удивительно, до сих пор не выработан механизм противодействия подобным договорным тендерам. Никто об этом даже не заикается. Также нигде в законодательстве не предусмотрен анализ цен аналогичного товара, например, в сопредельных странах, чтобы можно было поставить адекватную стартовую цену. И это опять же очень хорошо играет на руку недобросовестным посредникам и коррумпированным чиновникам, позволяя им ставить любую цену.

Можно было бы еще назвать несколько факторов, которые реально помогают Беларуси ежегодно терять те самые 1,5 млрд долларов. Но для начала хотя бы этих два устранить, и ситуация уже коренным образом измениться. Но нет, будем опять согласовывать и пересогласовывать, что переведет коррупции на более высокий уровень и увеличит сроки проведения закупок, сделав их еще более неповоротливыми.