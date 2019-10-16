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Обучающий семинар для молодежи перед выборами прошел в Минске

17.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готовится к парламентским выборам. В Минске прошел семинар для будущих наблюдателей и волонтеров. В нем приняли участие более 200 человек, передает «МИР 24».

В зале активисты Белорусского союза молодежи. Те, кто собирается работать на избирательных участках в ноябре. Ребята будут не только следить за ходом голосования, но также помогать избирателям, которым потребуются разъяснения и поддержка.


«Мы будем рассказывать об избирательном кодексе, какие есть нормы избирательного законодательства, чтобы ребята могли и на участке владеть непосредственно, и наши наблюдатели могли юридически владеть вопросами, которые чаще всего могут возникнуть на избирательном участке. Начиная от начала работы досрочного голосования до последнего этапа», – рассказала председатель центральной контрольной комиссии Белорусского республиканского союза молодежи Екатерина Петрашкевич.

В рамках семинара прошла презентация мобильного сервиса «Голосую» и компьютерной игры на знание избирательных прав. С помощью таких современных форм разработчики надеются повысить электоральную активность молодежи.

Парламентские выборы в Беларуси намечены на 17 ноября.



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Теги: Минск
 
 
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Будущим наблюдателям и волонтерам рассказали, как следить за ходом голосования и помогать избирателям, которым потребуются разъяснения и поддержка.
 
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