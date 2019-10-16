Книга жить помогает: в Минске открылась православная книжная выставка

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске проходит православная выставка-форум «Радость Слова» – это проект Русской православной церкви. На церемонии открытия отслужили молебен, сообщает в среду «МИР 24».



На форуме собрались те, для кого создание и чтение духовных текстов — ежедневная работа: книгоиздатели, писатели, священники, а также простые верующие и книголюбы. Выбор для читателей большой: богослужебная литература, художественная, детская. Представлены новые рукописи п атриарха Московского и всея Руси Кирилла .

«Мы относим к православной книге не только Евангелие, писания святых отцов, но и ту художественную литературу, которая раскрывает человеку смысл жизни. Вот, например, в советское время, когда религиозная литература не издавалась, многие приходили в церковь, обретали веру, читая Достоевского и Гоголя», – рассказал председатель издательского совета Русской православной церкви, митрополит Калужский и Боровский Климент.



На выставке можно посмотреть больше полусотни фотографий из цикла «Афон. К тысячелетию русского присутствия на Святой горе». Это уникальные кадры, снятые на протяжении столетия.