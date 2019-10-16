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Книга жить помогает: в Минске открылась православная книжная выставка
17.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске проходит православная выставка-форум «Радость Слова» – это проект Русской православной церкви. На церемонии открытия отслужили молебен, сообщает в среду «МИР 24».
«Мы относим к православной книге не только Евангелие, писания святых отцов, но и ту художественную литературу, которая раскрывает человеку смысл жизни. Вот, например, в советское время, когда религиозная литература не издавалась, многие приходили в церковь, обретали веру, читая Достоевского и Гоголя», – рассказал председатель издательского совета Русской православной церкви, митрополит Калужский и Боровский Климент.
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