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Книга жить помогает: в Минске открылась православная книжная выставка

17.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске проходит православная выставка-форум «Радость Слова» – это проект Русской православной церкви. На церемонии открытия отслужили молебен, сообщает в среду «МИР 24».

На форуме собрались те, для кого создание и чтение духовных текстов — ежедневная работа: книгоиздатели, писатели, священники, а также  простые верующие и книголюбы. Выбор для читателей большой: богослужебная литература, художественная, детская. Представлены новые рукописи патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Мы относим к православной книге не только Евангелие, писания святых отцов, но и ту художественную литературу, которая раскрывает человеку смысл жизни. Вот, например, в советское время, когда религиозная литература не издавалась, многие приходили в церковь, обретали веру, читая Достоевского и Гоголя», – рассказал председатель издательского совета Русской православной церкви, митрополит Калужский и Боровский Климент. 

На выставке можно посмотреть больше полусотни фотографий из цикла «Афон. К тысячелетию русского присутствия на Святой горе». Это уникальные кадры, снятые на протяжении столетия.



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Теги: Минск
 
 
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На форуме собрались те, для кого создание и чтение духовных текстов – ежедневная работа: книгоиздатели, писатели, священники, а также простые верующие и книголюбы.
 
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