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Пока без нарушений: наблюдатели СНГ оценили подготовку к выборам в Беларуси

17.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Миссия наблюдателей от СНГ продолжает следить за подготовкой к парламентским выборам в Беларуси. Нарушений пока не выявлено, сообщает в среду «МИР 24».

Наблюдатели из стран Содружества работают в республике с начала сентября. Они находятся в постоянном контакте с Центризбиркомом. Представители миссии уже побывали во всех областях Беларуси и оценили, как идет подготовка к выборам на местах.

«Пока мы никакой информации о жалобах и в прокуратуру, и в Министерство внутренних дел, с которыми мы в тесном контакте, мы не получали. Мы следим за ситуацией. Естественно, если будут какие-то жалобы, мы будем их фиксировать. Ну, а реагировать будут соответствующие органы Республики Беларусь», – заявил  председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Стоит отметить, что для наблюдениями за выборами в Беларуси в составе миссии СНГ аккредитовано более 300 человек.



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Наблюдатели из стран Содружества работают в республике с начала сентября. Представители миссии уже побывали во всех областях Беларуси.
 
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