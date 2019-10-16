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Пока без нарушений: наблюдатели СНГ оценили подготовку к выборам в Беларуси
17.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Миссия наблюдателей от СНГ продолжает следить за подготовкой к
Наблюдатели из стран Содружества работают в республике с начала сентября. Они находятся в постоянном контакте с Центризбиркомом. Представители миссии уже побывали во всех областях Беларуси и оценили, как идет подготовка к выборам на местах.
«Пока мы никакой информации о жалобах и в прокуратуру, и в Министерство внутренних дел, с которыми мы в тесном контакте, мы не получали. Мы следим за ситуацией. Естественно, если будут какие-то жалобы, мы будем их фиксировать. Ну, а реагировать будут соответствующие органы Республики Беларусь», – заявил председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Стоит отметить, что для наблюдениями за выборами в Беларуси в составе миссии СНГ аккредитовано более 300 человек.
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Наблюдатели из стран Содружества работают в республике с начала сентября. Представители миссии уже побывали во всех областях Беларуси.
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