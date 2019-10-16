«Прослужат дольше». Сантехник объяснил, чем душевая из бетона и плитки лучше заводской кабины

Источник материала: Tut.by

Для оборудования душа в квартире или частном доме не обязательно покупать кабину заводского производства. Ее оборудование можно доверить опытному мастеру или сделать все самому. Это проверенное решение, обеспечивающее высокий уровень гигиены и эстетики, что мы показывали на примерах ванных комнат шведов . Но для правильной реализации задумки нужно учесть ряд особенностей. В этом материале рассказываем, как все сделать правильно.



Фото: design-homes.ru

«Самодельный» душ

Главная часть любого душа — это душевой поддон. Он может быть как заводского изготовления из акрила, стали или чугуна, так и сделан из бетона и плитки.

Самодельный поддон обычно представляет собой участок пола с уклонами к скрытым в полу устройствам для стока воды, ограниченный бортиками и облицованный плиткой. В ультрамодных интерьерах в качестве поддона используется вся поверхность пола ванной комнаты, сконфигурированная определенным образом для возможности стока воды в канализацию (такой вариант требует серьезных подготовительных работ и надежной гидроизоляции всего помещения).





Рассмотрим простейший вариант поддона — цементная стяжка с бортами.

На стадии подготовительных работ первой задачей является составление хотя бы простейшего чертежа с указанием размеров будущего поддона для облегчения производства дальнейших работ. Место для его размещения зависит главным образом от расположения труб водопровода и канализации. Если в нужном месте этих коммуникаций нет, нужно их смонтировать до того, как вы начнете работы над созданием поддона.

— Самое главное, от чего нужно отталкиваться, — это понимание, на каком уровне можно установить трап канализации, — объясняет специалист по сантехническим работам и оборудованию Алексей Климович. — Если мы говорим про частный дом, то канализационные трубы там спрятаны довольно глубоко, что позволяет установить трап ниже уровня существующего пола. Можно вовсе обойтись без поддона и бортиков — будет достаточно уклона плитки. Чтобы реализовать это, понадобится трап с хорошим показателем сливаемости (то есть чтобы он мог принять большее количество литров в минуту, чем выльется за это время из смесителя).

Специалист говорит, что если трубы водопровода еще не разведены, то стоит рассмотреть их скрытый монтаж.





— Это современное решение, когда на стене в душевой видимым остается только рычажок смесителя и лейка. Последнюю можно установить и в потолок.

Основные работы

В квартирах канализационные трубы прокладывают обычно на уровне пола. Поэтому для обеспечения нужного уклона отверстие слива в поддоне должно быть расположено выше уровня пола.

Форма и размеры поддона во многом зависят от дизайн-проекта. Здесь стоит учесть, что чем сложнее форма, тем больше придется уделить времени облицовочным работам. Сооружения сложной формы, кроме этого, создают дополнительные сложности при облицовке. Поэтому желательно еще до начала работ пригласить плиточника, который потом будет облицовывать душевую. Мастера советуют учесть параметры облицовочного материала. Так, при использовании плитки целесообразно сделать размеры поддона кратными размерам одной плитки — это существенно уменьшит трудозатраты по ее нарезке.

Итак, с местом и размерами определились, можно приступать к подготовке основания под поддоном. При необходимости удаляется старое непрочное покрытие пола (плитка, штукатурка). Если поверхность пола неровная, имеет трещины, крошится, стоит сделать тонкую стяжку с использованием цементного раствора или самонивелира.

Гидроизоляция душевой кабины — важнейший этап работы. Для этого применяют как сухие, так и готовые смеси. Гидроизоляцию наносят на пол и прилегающие стены по всей высоте. Угловые участки, места стыков стен и пола усиливают специальной лентой, а места выхода водопровода и канализации — специальными прокладками и уплотнительными пластырями на основе эластомера. Это необходимо делать из-за подверженности стыков растрескиванию. Надежная герметизация «мокрых зон» — не только комфорт использования, но и залог спокойствия и добрых отношений с соседями.

К работам можно приступать только после высыхания гидроизоляции (здесь стоит верить инструкции).

Далее производится монтаж трапа (горловины слива) и канализационной трубы, соединяющей его с центральной канализацией. Для удобства трубы фиксируют специальным трубным крепежом (КТР). Уклон трубы должен составлять 4−7 градусов, но не менее 3 градусов. Специалисты советуют использовать пластиковые трап и канализационные трубы, так как они легко и надежно монтируются и не подвержены коррозии. А вот решетку сливного отверстия стоит приобрести металлическую, такую, которая свободно может удержать вес человека. Сантехники рекомендуют устанавливать специальные душевые трапы с сухим затвором — это позволит избежать неприятных запахов из канализации в процессе эксплуатации.





После установки трапа собирается опалубка пола и делается черновая заливка цементным раствором. Раствор делается в пропорции из расчета одна часть цемента к трем частям песка. Плотность раствора должна быть достаточной, чтобы заполнить все пространство внутри опалубки.

Чтобы уменьшить объем заливаемого раствора, пол можно выложить полнотелым керамическим кирпичом. Он укладываются на основание в один слой плашмя, с минимальным зазором. Кладка осуществляется на раствор, разведенный в той же пропорции, что и для заливки, но не такой жидкий. Раствором должны быть заполнены все зазоры. Толщина черновой стяжки слоя делается с таким расчетом, чтобы горловина трапа немного выступала над уровнем основания, с учетом финишной заливки и отделки плиткой. В итоге трап должен располагаться на одном уровне с чистовым полом поддона.

А вот использование газосиликатных или гипсовых блоков для строительства поддонов не рекомендовано — они слишком хорошо впитывают влагу.







Скамеечка с подогревом в душе — это очень удобно. Фото vantuz.by

На этом этапе разумно будет предусмотреть подогрев в полу. В квартирах обычно прокладывают кабельный обогрев, в частном доме — трубы теплого водяного пола. Это обеспечит комфортное пользование душем — стоять на теплом полу все же приятнее, чем на холодном.

Далее устанавливается опалубка бортика поддона. Ее заполняют цементным раствором. После высыхания стяжки стоит произвести еще одну обработку будущего поддона гидроизоляцией.





После этого приступают к чистовой стяжке поддона с организацией уклона пола в сторону слива. Для этого при помощи уровня на бортиках устанавливаются маяки, и раствором при помощи кельмы и шпателей формируется нужный уклон. Он не должен быть значительным, чтобы на полу было удобно стоять. Также производится финишная отделка раствором бортиков поддона изнутри и снаружи.

Следующий этап — облицовка поддона плиткой. Начинать облицовку следует от горловины слива, чтобы подрезку плитки делать у стенок поддона. Размеры зазора между плитками следует выдерживать минимальными. После высыхания плиточного клея производится затирка швов специальной двухкомпонентной эпоксидной затиркой. В отличие от обыкновенной фуги, она не впитывает воду. На этом этапе работу по строительству поддона можно считать оконченной.



Фото: design-homes.ru

Стены душа

Отдельный этап работ — стены душевой кабины. Часто ее устанавливают в углу ванной комнаты, поэтому требуется возводить одну стенку. Если помещение большое, то ее можно сложить в один кирпич или собрать из водоустойчивого плитного материала на каркасе. В ограниченных пространствах для этого подходят стеклянные стенки: они занимают мало места, надежны и визуально не съедают место. У них одна проблема: если в воде большое содержание железа или кальция, то очень быстро они покроются налетом.

Самый простой способ оградить остальное помещение от брызг из душа — обыкновенная шторка. Но гораздо привлекательнее выглядит стеклянная дверь.









— «Самодельная» душевая на самом деле дороже кабины заводского изготовления, — говорит Алексей. — Нужно ведь учитывать стоимость оборудования, плитки, работы плиточника — здесь считают не по «квадратам», а по метрам погонным. И тем не менее такие душевые могут и выглядеть лучше, и, самое главное, прослужат дольше.