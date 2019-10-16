Источник материала: Новости Волковыска

15 октября около 19.30 час. на автодороге транспортным сообщением деревня Иодичи - деревня Поплавцы Берестовицкого района при разъезде двух встречных машин водитель одного из автомобилей заметил лежащего на проезжей части велосипедиста, и, успев среагировать, остановился в считанных сантиметрах от лежащего, и своевременно моргнув фарами, предупредил водителя встречной автомашины об опасности.

Таким образом, взаимопонимание обоих водителей позволило избежать трагедии - наезда на лежащего мужчину. Как впоследствии выяснилось, это был 43-летний местный житель. Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами. Сейчас в отношении него милицией начат административный процесс.

Вот так алкоголь и беспечность могли привести к трагедии. И соверши один из водителей наезд на пьяного сельчанина, ему пришлось бы нести ответственность согласно закону, так как водитель должен предпринять меры для предотвращения ДТП - при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

По статистике, осенью, заметно возрастает количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, и большинство из них происходит в темное время суток, в условиях недостаточной видимости. Именно поэтому, сотрудники ГАИ называют осень «черной».

Застанные врасплох сумерками, без световозвращающих элементов, пешеходы остаются незамеченными, ведь темное время суток значительно снижает способность водителя оценивать ситуацию и принимать адекватные решения.

Госавтоинспекция советует обозначать себя в темноте световозвращающими жилетами, повязками, брелоками и подвесками, сделанными из специального материала, который не рассеивает свет фар, а с высокой интенсивностью отражает его в сторону источника. Аналогичный материал используется при изготовлении дорожных знаков, которые отлично видны ночью. Такие «световозвращатели» на одежде пешехода или велосипедиста позволяют им «светиться» в свете фар на расстоянии от 130 до 400 метров. А у водителя появляется возможность своевременно увидеть в темноте человека и предпринять меры во избежание наезда.