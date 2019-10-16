Госавтоинспекторы провели выездное открытое рассмотрение дела об административном правонарушении

Источник материала: Клiч Радзiмы

16 октября 2019 года в рамках профилактических мероприятий «Сохрани себе жизнь» в административном здании ОАО «Доваторский» сотрудники отделения ГАИ Шарковщинского РОВД провели выездное открытое рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении работника данного сельхозпредприятия. Механизатор совершил грубое нарушение ПДД, а именно после дорожно-транспортного происшествия (пожара трактора во время движения), употреблял спиртные напитки до проведения освидетельствования. В итоге нарушитель был подвергнут крупному штрафу и лишению права управления транспортными средствами сроком на три года.

Сотрудники ГАИ также проинформировали присутствующих о дорожной обстановке на территории района, привели примеры статистики с тяжкими телесными повреждениями и множеством пострадавших в ДТП совершенными в Витебской области. Госавтоинспекторы обратили внимание на использование световозвращающих элементов пешеходами, а также жилетов повышенной видимости велосипедистами. Озвучили просьбу своевременно уведомлять сотрудников органов внутренних дел о выявлении участников дорожного движения, которые могут находиться в состоянии алкогольного опьянения.

В. МИЛОСЕРДОВ,

начальник отделения ГАИ Шарковщинского РОВД.