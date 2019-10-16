ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госавтоинспекторы провели выездное открытое рассмотрение дела об административном правонарушении

17.10.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

Госавтоинспекторы провели выездное открытое рассмотрение дела об административном правонарушении

16 октября 2019 года в рамках профилактических мероприятий «Сохрани себе жизнь» в административном здании ОАО «Доваторский» сотрудники отделения ГАИ Шарковщинского РОВД провели выездное открытое рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении работника данного сельхозпредприятия. Механизатор совершил грубое нарушение ПДД, а именно после дорожно-транспортного происшествия (пожара трактора во время движения), употреблял спиртные напитки до проведения освидетельствования. В итоге нарушитель был подвергнут крупному штрафу и лишению права управления транспортными средствами сроком на три года.

Сотрудники ГАИ также проинформировали присутствующих о дорожной обстановке на территории района, привели примеры статистики с тяжкими телесными повреждениями и множеством пострадавших в ДТП совершенными в Витебской области. Госавтоинспекторы обратили внимание на использование световозвращающих элементов пешеходами, а также жилетов повышенной видимости велосипедистами. Озвучили просьбу своевременно уведомлять сотрудников органов внутренних дел о выявлении участников дорожного движения, которые могут находиться в состоянии алкогольного опьянения.

В. МИЛОСЕРДОВ,

начальник отделения ГАИ Шарковщинского РОВД.

Comments are closed.

« Чалавек і яго справа: паштальён Марына Іванаўна Багадзевіч
Новости дня
Новости разные
 
Бдительность и взаимовыручка водителей на дороге помогли предотвратить трагедию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика