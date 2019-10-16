Оживить память. Как восстановить старые видеокассеты и фотографии?

Источник материала: Аргументы и факты

Магнитная пленка со временем размагничивается, теряет свои свойства, а на замену кассетным видеомагнитофонам уже давно пришли более технологичные устройства. А у кого в архивах нет старых фото, которые хотелось бы отреставрировать или оцифровать, чтобы поделиться с родственниками?

НОСТАЛЬГИЯ

«Ностальгические настроения – сейчас довольно частое явление. В продаже уже нет видеомагнитофонов, на которых можно просмотреть записи, а события, которые запечатлены на них, хочется пересматривать долгие годы. К нам в офис ежедневно приходят люди, которые хотят восстановить старые видеопленки. В основном это семейные архивы, школьные выпускные, запись свадеб», – поделился с «АиФ» сотрудник минского ателье по оцифровке видео- и аудиопленок Виктор ТЕРЕХОВ.

При этом специалист добавляет, что оцифровка художественных фильмов – довольно редкий заказ, так как сейчас их можно легко найти в Сети. А вот документальные передачи, которые люди сами когда-то записывали на видеомагнитофон, оцифровывают довольно часто.

«Был случай, когда мне принести старую спортивную запись. На пленке были запечатлены соревнования Олимпийских игр 1998 года. Это, можно сказать, раритет, так как в то время мало у кого была возможность записать любимую программу», – рассказывает эксперт.

ТОЛЬКО НУЖНОЕ

«По своему опыту могу сказать, что ателье по оцифровке видео- и аудиокассет в основном находятся в крупных городах страны, прежде всего в Минске. Но часть из них предоставляют возможность отправить кассеты почтой. Выйдет это немного дороже, придется заплатить за почтовые услуги. В основном нас находят через Интернет или по рекомендации людей, которые ранее что-то уже оцифровывали у нас», – говорит Виктор Терехов.

Действительно, в Минске и регионах не один десяток подобных офисов. Работают в основном частники. Цена формируется с учетом объема, состояния материала, используемой аппаратуры. Стоимость в среднем составляет 7-10 руб. за час видеоматериала. Обычно чем больше нужно оцифровать – тем меньше цена за час. Оплата, как правило, происходит по факту выполнения заказа.

В стоимость также могут включить чистый диск DVD или новую флешку, но можно прийти и со своей, тогда платить за носитель не нужно. Если записей очень много, то одним диском или флешкой не обойтись, это необходимо заранее предусмотреть. После оцифровки и исходная видеокассета, и флешка (диск) с обновленной записью отдаются клиенту.

Если на видеокассете есть запись школьного выпускного, а затем на ней же идет трансляция футбольного матча, то можно попросить специалиста оцифровать только нужную вам часть пленки. Это оговаривается заранее. Если вы сомневаетесь, ту ли кассету вы принесли на оцифровку, то обычно предоставляется возможность бегло просмотреть ее перед началом работы специалиста. За это денег не берут. Небольшой заказ выполняется, как правило, в течение одного-двух дней.

Виктор Терехов добавляет, что часть людей стесняется и переживает из-за того, что сотрудники начнут смотреть их личные записи и хохотать над ними: «Но нам важно в первую очередь, чтобы клиент получил качественную пленку и остался доволен работой, поэтому смех в данном случае неуместен».

К слову, есть возможность оцифровать не только видеокассеты, но также аудиокассеты, кинопленки и даже старые «бобины». Стоимость оцифровки аудио примерно такая же, как и видеокассет.

А вот снять запись с кинопленки или бобины значительно дороже: минута записи кинопленки обойдет в среднем в 5 руб. за минуту, с «бобины» – 25 руб. за час. Связано это с тем, что работа с подобными пленками требует больших кропотливости и труда, часто в подобных случаях специалистом выполняется компьютерная реставрация, так как некоторые участки пленки могут быть испорчены временем.



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ФОТОГРАФИИ

Довольно много сейчас ателье по ретуши и реставрации старых фотографий. Эту услугу предоставляют практически все фотоателье даже в маленьких городах. Цена за восстановление снимка зависит от уровня сложности для специалиста. Если на фото имеются незначительные царапины, трещины, пыль, пятна, то реставрация одного снимка обойдется в среднем в 5-7 руб. Если фото с надрывами, оно требует серьезной ретуши и время обработки у дизайнера занимает больше часа, то придется отдать от 35 руб. за снимок. За дополнительную плату можно сделать цветную фотографию из черно-белой.

Любую бумажную фотографию можно оцифровать. Сделать это можно даже в домашних условиях с помощью камеры мобильного телефона, цифрового фотоаппарата или сканера. Правда, их качество в этом случае будет ниже, чем если этим займутся профессиональны.

Тем не менее, все зависит от того, в каком состоянии находится фото. Если оно было сделано не так давно, то его оцифровка будет стоить не больше 50-70 коп.

Но если оно со временем выцвело, на нем появились трещины, надрывы, то тут специалисту придется «попотеть». Он произведет сканирование фото, то есть «перенесет» его в компьютер, а затем с помощью компьютерных программ устранит все недостатки. Можно убрать следы трещин, заломов, царапин, пятен, произвести реконструкцию надорванных фотографий, прорисовать утраченные фрагменты и детали изображения, восстановить цвета, проявить поблекшее фото. Затем обработанный снимок записывают на цифровой носитель – диск или флешку. Можно также попросить распечатать его на фотобумаге.