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Автобус с паломниками в Саудовской Аравии столкнулся с грузовиком и загорелся: погибли 35 человек

17.10.2019 06:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По меньшей мере 36 паломников погибли в среду в результате ДТП в Саудовской Аравии. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны. Полиция в свою очередь пока подтверждает гибель 35 человек.

Как отмечает издание "Эр-Рияд", авария произошла на трассе между Меккой и Мединой. Автобус, в котором проживающие в королевстве выходцы из стран Азии и Ближнего Востока направлялись на малый хадж (умру), столкнулся с большегрузным автомобилем. От сильного удара транспортное средство загорелось.

Всего в автобусе находились 40 человек. Четверо пострадавших доставлены в больницу.

 
 
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Автобус, в котором находились паломники из стран Азии и Ближнего Востока, столкнулся с грузовиком и полностью сгорел.
 
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