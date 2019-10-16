Чеченец прислал в Администрацию президента угрозы «устроить бардак» в Беларуси в ответ на действия таможенников

Источник материала: Виртуальный Брест

В Администрацию президента пришла необычная жалоба от некого Ислама Ахмадова, который в весьма резких формулировках грозится вспомнить «чеченские законы». «Как могут чеченцы делать бардак в ответ, я думаю, все знают», — грозит автор жалобы.

Текст его обращения опубликовал в своем канале журналист Артем Гарбацевич.

Ахмадов сетует на якобы вымогательства и необоснованные проверки со стороны белорусских таможенников и пограничников.

Как стало известно «Нашей Ниве», из-за этой жалобы Администрация президента разослала по региональным таможням требование разобраться в ситуации и объяснить, что за проблемы были у этого человека при пересечении границы.

Как сказали «Нашей Ниве» в Таможенном комитете, проверка еще не закончена.

Но сама позиция Ахмадова вызывает вопросы — мы связались с ним по электронной почте и попросили вспомнить, при каких обстоятельствах, когда и где конкретно с него взимали деньги белорусские таможенники и пограничники.

Он отвечал «Нашей Ниве» в том же стиле, в котором писал письмо Лукашенко.

«Вы не в курсе, что таможенники и пограничники Беларуси нарушают местные и международные законы в отношении чеченцев, которые имеют право пересекать вашу страну транзитом? Придирки, вымогательства — малая часть проблем, с которыми чеченцы сталкиваются на вашей границе. Мы, чеченцы, не привыкли терпеть оскорбления ни от кого и терпеть не будем! Лично у меня проблем не было, у меня хватает правовых документов, проблемы были в частности у моих родителей, которым за 60 лет, у всех моих знакомых, которые пересекали границу. Придираются, в частности, к медицинским препаратам, на которые есть предписания от европейских врачей, это сталинизм!» — написал он.

Мы обратились к таможенникам и пограничникам, которые работают непосредственно в пунктах пропуска. Они объяснили нам, что вымогательства на границе выглядят немыслимыми.

«На работниках и в помещениях белорусской таможни сейчас стоят камеры. Может он путает белорусскую границу с российской? — посмеялся таможенник. — Если запрещенное вещество пытаются провезти в Беларуси, то проблемы возникнут не только у чеченцев. Но к ним внимание всегда было и останется пристальным, потому что фиксируются факты попыток въезда под чужими паспортами, очень вольное отношение к порядку провоза вещей, в связи с чем каждый проверяется более пристально для подстраховки».