В Бресте состоялись соревнования спасателей: «Боевое развертывание на 20-ый этаж»

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в городе над Бугом состоялись соревнования среди подразделений Брестского ГОЧС по выполнению «Боевого развертывания от автоцистерны с подачей звеном ГДЗС ствола СПРУ-50/0,7 на 20-ый этаж жилого дома».





Соревнования проводились с целью проверки подготовленности работников подразделений по чрезвычайным ситуациям к ликвидации пожаров в зданиях повышенной этажности, а также совершенствования навыков личного состава при проведении спасательных работ на высоте.





В составе команд 6 огнеборцев. Представляли свои подразделения спасатели каждой из пожарных аварийно-спасательных частей города. В плане состязаний в первую очередь - подготовка оборудования и снаряжения, разминка и волнительный старт. Огнеборцы, будучи мужественными и выносливыми, продемонстрировали непреодолимую волю к победе.





По условиям, звено ГДЗС, участвующее в соревновании, экипируется средствами освещения (групповой фонарь), средством спасения (верёвка спасательная (50м), средством радиосвязи (носимая радиостанция), шансовым инструментом (лом с шаровой головкой), сцепкой звена ГДЗС.





Боевое развертывание осуществляется от автоцистерны (на базе автомобиля МАЗ) в полной комплектации.