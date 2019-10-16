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В Бресте состоялись соревнования спасателей: «Боевое развертывание на 20-ый этаж»

17.10.2019 07:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в городе над Бугом состоялись соревнования среди подразделений Брестского ГОЧС по выполнению «Боевого развертывания от автоцистерны с подачей звеном ГДЗС ствола СПРУ-50/0,7 на 20-ый этаж жилого дома».

В Бресте состоялись соревнования спасателей: «Боевое развертывание на 20-ый этаж»

Соревнования проводились с целью проверки подготовленности работников подразделений по чрезвычайным ситуациям к ликвидации пожаров в зданиях повышенной этажности, а также совершенствования навыков личного состава при проведении спасательных работ на высоте.

В Бресте состоялись соревнования спасателей: «Боевое развертывание на 20-ый этаж»

В составе команд 6 огнеборцев. Представляли свои подразделения спасатели каждой из пожарных аварийно-спасательных частей города. В плане состязаний в первую очередь - подготовка оборудования и снаряжения, разминка и волнительный старт. Огнеборцы, будучи мужественными и выносливыми, продемонстрировали непреодолимую волю к победе.

В Бресте состоялись соревнования спасателей: «Боевое развертывание на 20-ый этаж»

По условиям, звено ГДЗС, участвующее в соревновании, экипируется средствами освещения (групповой фонарь), средством спасения (верёвка спасательная (50м), средством радиосвязи (носимая радиостанция), шансовым инструментом (лом с шаровой головкой), сцепкой звена ГДЗС.

В Бресте состоялись соревнования спасателей: «Боевое развертывание на 20-ый этаж»

Боевое развертывание осуществляется от автоцистерны (на базе автомобиля МАЗ) в полной комплектации.

 
 
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  Сегодня в городе над Бугом состоялись соревнования среди подразделений Брестского ГОЧС по выполнению «Боевого развертывания от автоцистерны с подачей звеном...
 
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