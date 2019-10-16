В городе продолжается акция «Посади дерево: сделай Брест краше!»

Источник материала: Виртуальный Брест

ПКУП «Коммунальник» приглашает коллективы предприятий и организаций различных форм собственности, жителей города принять активное участие в работах по озеленению и наведению порядка на городских территориях. Каждый житель может присоединится к мероприятиям по посадке деревьев и кустарников, которые проводит наше предприятие. За информацией о месте и времени проведения посадок, можно обратится по телефону + 375336400084 начальник участка озеленения Демчук Николай Николаевич в рабочее время с понедельник по четверг с 08-00до 17-00.

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Принять участие в посадке деревьев могут все желающие семейные пары, или те пары, у которых в этом году произошло важное в жизни событие. К примеру, свадьба или рождение ребёнка.

Питомник ПКУП «Коммунальник» предлагает всем желающим купить саженцы декоративно-кустарниковых и древесных культур. В питомнике декоративных растений работают квалифицированные специалисты с опытом работы, которые действительно любят своё дело. Они обязательно проконсультируют Вас и помогут сделать правильный выбор. Выращенные саженцы адаптированы к нашим климатическим условиям, поэтому трудностей и вопросов по их выращиванию, уходу и содержанию не возникнет.

Приглашаем посетить нашу торговую площадку и ознакомиться с ассортиментным перечнем предлагаемых культур по адресу: г. Брест, ул. Ковельская, 7. Более подробную информацию можно получить у агронома питомника Ширковец Александра Валерьевича по тел. +375 (33) 303-54-26