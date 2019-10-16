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Учредитель ООО "Волшебный сад" подарила городу 12 елей и 140 туй
17.10.2019 07:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Событие, которого все брестчане так долго ждали, готовились, свершилось: Брест встретил 1000-летний юбилей!
Много было сделано, много получено подарков для города и горожан! Но любимый город продолжает принимать подарки.
Учредитель и директор фирмы ООО "Волшебный сад" Горевая Алла Петровна, подарила городу 12 елей и 140 туй, которые будут высажены на городских территориях.
Работники ПКУП «Коммунальник» приняли этот подарок городу и в ближайшее время произведут посадки на запланированных местах. Горевая Алла Петровна, примите слова благодарности за подарок городу.
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Событие, которого все брестчане так долго ждали, готовились, свершилось: Брест встретил 1000-летний юбилей! Много было сделано, много получено подарков для города...
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