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Учредитель ООО "Волшебный сад" подарила городу 12 елей и 140 туй

17.10.2019 07:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Событие, которого все брестчане так долго ждали, готовились, свершилось: Брест встретил 1000-летний юбилей!

Учредитель ООО "Волшебный сад" подарила городу 12 елей и 140 туй

Много было сделано, много получено подарков для города и горожан! Но любимый город продолжает принимать подарки.

Учредитель ООО "Волшебный сад" подарила городу 12 елей и 140 туй
 Учредитель ООО "Волшебный сад" подарила городу 12 елей и 140 туй

Учредитель и директор фирмы ООО "Волшебный сад" Горевая Алла Петровна, подарила городу 12 елей и 140 туй, которые будут высажены на городских территориях.

Учредитель ООО "Волшебный сад" подарила городу 12 елей и 140 туй

Работники ПКУП «Коммунальник» приняли этот подарок городу и в ближайшее время произведут посадки на запланированных местах. Горевая Алла Петровна, примите слова благодарности за подарок городу.

 
Теги: Брест
 
 
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  Событие, которого все брестчане так долго ждали, готовились, свершилось: Брест встретил 1000-летний юбилей! Много было сделано, много получено подарков для города...
 
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