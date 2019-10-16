ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мая рэспублiка. Где можно узнать об отключении коммунальных услуг?

17.10.2019 07:05 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Мая рэспублiка. Где можно узнать об отключении коммунальных услуг?
О планируемом отключении теперь можно узнать заранее. © / Фото из открытых источников

Прошло четыре года с тех пор, как в Минске запустили портал городского хозяйства «Мой горад». Сервис был призван упростить взаимодействие служб ЖКХ с горожанами. Одновременно появились единые диспетчерские службы, которые обслуживают граждан по короткому номеру 115.

Со временем портал стал доступен не только в столице, но и во всех областных и районных центрах. Возникла необходимость в модернизации сервиса. Теперь он называется «Мая рэспублiка».

Мая рэспублiка. Где можно узнать об отключении коммунальных услуг? Реформируем ЖКХ. Читатель «АиФ» из коммунальной сферы делится наблюдениями

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Портал «Мая рэспублiка» не является официальным сайтом государственных органов и организаций. Главная его задача – облегчить взаимосвязь служб ЖКХ с населением. После модерации запросы граждан на сайте направляются коммунальным службам для выполнения. Обратная связь реализуется через просмотр статуса обработки опубликованного запроса, а также анализ результатов в формате изображений «было» и «стало». Жители могут влиять на рейтинг организации, оценивая качество ее работы.

С помощью портала можно сообщить о проблемах городского хозяйства, которые требуют внимания. Например, о ямах на дорогах, неисправных лифтах, детском игровом оборудовании и т. д.

Кроме того, есть возможность получить информацию о планируемых отключениях коммунальных услуг, узнать о причинах приостановки их оказания или оставить заявку об устранении проблем, связанных с отсутствием или плохим качеством жилищно-коммунальных услуг.

Мая рэспублiка. Где можно узнать об отключении коммунальных услуг?
В Беларуси в 2020 году «коммуналка» вновь подорожает на $5 в два этапа
Подробнее

ОБНОВЛЕНИЕ

Вся информация об отключениях отображается на карте района, города или всей страны. Те, у кого уже была регистрация на портале «Мой горад», могут входить на обновленный сайт под прежними учетными данными.

Пользователь может добавить до пяти избранных адресов, по которым будут поступать уведомления об отключениях жилищно-коммунальных услуг. Предусмотрена возможность направлять заявку с привязкой к точке на карте и конкретному адресу жилого дома.

Мая рэспублiка. Где можно узнать об отключении коммунальных услуг? Доходы от отходов. Куда деть старую технику?

При разработке обновленного портала «Мая рэспубліка» его создатели учитывали предложения и замечания, поступившие от пользователей. Сайт тесно интегрирован с единой системой «Диспетчерская служба».

«Например, сейчас люди звонят в контакт-центр по проблемам приостановления оказания жилищно-коммунальных услуг. В идеале же информация должна исходить от поставщика услуги. О планируемом отключении предприятие будет сообщать в контакт-центр, а жители уже в автоматическом режиме получат на свои мобильные телефоны информацию не только об отключении, но и о примерных сроках восстановления подачи воды, тепла или другой услуги», – объясняют в Центре информационных технологий Мингорисполкома.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Получать сообщения можно с помощью специального мобильного приложения «115.бел – Мая Рэспубліка». Приложение также поможет отправлять запросы, касающиеся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства.

Но стоит учесть, что мобильное приложение предназначено для отправки запросов неэкстренного характера. В соответствии с регламентом обработки запросов время модерации – до 72 часов.

В случае возникновения срочной аварийной ситуации лучше сообщить о проблеме по телефону по короткому номеру 115. Этот способ наиболее удобен и для тех, кто недостаточно хорошо владеет компьютером и дополнительными функциями мобильных телефонов.

Мая рэспублiка. Где можно узнать об отключении коммунальных услуг?
Можно ли пить горячую воду прямо из-под крана?
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что изменилось в работе службы 115 и какие существуют способы оставить свою заявку, – в материале «АиФ».
 
Новости дня
Новости разные
 
Пока без нарушений: наблюдатели СНГ оценили подготовку к выборам в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика