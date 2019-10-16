Мая рэспублiка. Где можно узнать об отключении коммунальных услуг?

Источник материала: Аргументы и факты

Прошло четыре года с тех пор, как в Минске запустили портал городского хозяйства «Мой горад». Сервис был призван упростить взаимодействие служб ЖКХ с горожанами. Одновременно появились единые диспетчерские службы, которые обслуживают граждан по короткому номеру 115.

Со временем портал стал доступен не только в столице, но и во всех областных и районных центрах. Возникла необходимость в модернизации сервиса. Теперь он называется «Мая рэспублiка».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Портал «Мая рэспублiка» не является официальным сайтом государственных органов и организаций. Главная его задача – облегчить взаимосвязь служб ЖКХ с населением. После модерации запросы граждан на сайте направляются коммунальным службам для выполнения. Обратная связь реализуется через просмотр статуса обработки опубликованного запроса, а также анализ результатов в формате изображений «было» и «стало». Жители могут влиять на рейтинг организации, оценивая качество ее работы.

С помощью портала можно сообщить о проблемах городского хозяйства, которые требуют внимания. Например, о ямах на дорогах, неисправных лифтах, детском игровом оборудовании и т. д.

Кроме того, есть возможность получить информацию о планируемых отключениях коммунальных услуг, узнать о причинах приостановки их оказания или оставить заявку об устранении проблем, связанных с отсутствием или плохим качеством жилищно-коммунальных услуг.



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ОБНОВЛЕНИЕ

Вся информация об отключениях отображается на карте района, города или всей страны. Те, у кого уже была регистрация на портале «Мой горад», могут входить на обновленный сайт под прежними учетными данными.

Пользователь может добавить до пяти избранных адресов, по которым будут поступать уведомления об отключениях жилищно-коммунальных услуг. Предусмотрена возможность направлять заявку с привязкой к точке на карте и конкретному адресу жилого дома.

При разработке обновленного портала «Мая рэспубліка» его создатели учитывали предложения и замечания, поступившие от пользователей. Сайт тесно интегрирован с единой системой «Диспетчерская служба».

«Например, сейчас люди звонят в контакт-центр по проблемам приостановления оказания жилищно-коммунальных услуг. В идеале же информация должна исходить от поставщика услуги. О планируемом отключении предприятие будет сообщать в контакт-центр, а жители уже в автоматическом режиме получат на свои мобильные телефоны информацию не только об отключении, но и о примерных сроках восстановления подачи воды, тепла или другой услуги», – объясняют в Центре информационных технологий Мингорисполкома.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Получать сообщения можно с помощью специального мобильного приложения «115.бел – Мая Рэспубліка». Приложение также поможет отправлять запросы, касающиеся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства.

Но стоит учесть, что мобильное приложение предназначено для отправки запросов неэкстренного характера. В соответствии с регламентом обработки запросов время модерации – до 72 часов.

В случае возникновения срочной аварийной ситуации лучше сообщить о проблеме по телефону по короткому номеру 115. Этот способ наиболее удобен и для тех, кто недостаточно хорошо владеет компьютером и дополнительными функциями мобильных телефонов.