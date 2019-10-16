Наш пьедестал. Когда в тройку лучших попадали сразу несколько белорусов?

Источник материала: Аргументы и факты

«АиФ» вспомнил яркие моменты белорусского спорта, когда сразу несколько наших соотечественников одновременно стояли на пьедестале почета в индивидуальных соревнованиях.

БИАТЛОН

Одно из самых значимых событий в белорусском спорте произошло в феврале 2014 года. Впервые на зимних Олимпийских играх сразу две наши спортсменки одновременно взошли на пьедестал почета. Случилось это в индивидуальной гонке на 15 км, когда Дарья Домрачева получила на тот момент звание двукратной олимпийской чемпионки, а Надежда Скардино стала «бронзовым» призером.

После гонки обе спортсменки признались, что это чудесное чувство – стоять на пьедестале со своей подругой. «Честно говоря, была давняя мечта: стоять с Дашей на подиуме. Счастлива, что она осуществилась», – прокомментировала тогда свой успех Надежда Скардино.

К слову, для белорусского биатлона два представителя сборной на пьедестале – не такая уж редкость, правда, на соревнованиях более низкого ранга. К примеру, в том же 2014 году на чемпионате Европы нынешний лидер сборной Ирина Кривко стояла на пьедестале индивидуальной гонки с Анастасией Калиной, которая тогда выступала за нашу команду. Девушки получили «бронзу» и «серебро» соответственно.

Из недавних подобных успехов – «золото» и «серебро» Дмитрия Лазовского и Никиты Лобастова перед родными трибунами в «Раубичах» на Чемпионате мира по летнему биатлону-2019.



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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В «золотые» времена белорусской легкой атлетики также случались попадания на пьедестал крупнейших соревнований двух наших соотечественников. Чаще всего это происходило в метательных дисциплинах.

Памятное событие случилось на чемпионате Европы в 2010 году. Тогда Надежда Остапчук и Наталья Михневич завоевали «золото» и «серебро» в толкании ядра. Пьедестал и вовсе мог оказаться полностью белорусским: Янина Провалинская-Карольчик всего 10 см уступила «бронзовому» призеру. Правда, эти перипетии так и останутся лишь на видеопленке. В официальных протоколах показатели Остапчук и Михневич впоследствии были аннулированы из-за масштабного допингового скандала.

Не получилось в итоге двойного белорусского успеха и на Олимпиаде-2008. В Пекине Михневич и Остапчук также обе попали на пьедестал, но их результаты были аннулированы.

А вот показатели Вадима Девятовского и Ивана Тихона, которые на тех же Играх получили «серебро» и «бронзу» соответственно, уже никто не пересмотрит. Наших молотобойцев, как и их коллег по сборной, первоначально лишили наград, но позже спортсменам удалось отстоять свою правоту и спустя почти два года вернуть себе и стране заслуженные медали через суд.

АБСОЛЮТНЫЙ УСПЕХ

Двойной успех белорусов случался и в других видах спорта. Например, в художественной гимнастике, где на одном пьедестале Кубка мира стояли Мелитина Станюта и Екатерина Галкина, в прыжках на батуте (Владислав Гончаров и Олег Рябцев). Не редкость – доминирование наших спортсменов в тройке призеров и в соревнованиях различного уровня в лыжной акробатике фристайла.

Один из самых «свежих» двойных успехов белорусов – «золото» Александры Данишевской и «бронза» Анны Стрельцовой в прыжках с трамплина на водных лыжах на I Всемирных пляжных играх, которые завершились 16 октября в Дохе.

«Водникам» принадлежит и более уникальное достижение. На Чемпионате мира по водным лыжам в 2009 году белорусские спортсмены заняли весь пьедестал. Равных в фигурном катании не было Алексею Жерносеку («золото»), Герману Белякову («серебро») и Олегу Девятовскому («бронза»). Интересно, что спортсмены представляли не только одну страну, но один город и клуб.

Триумфально завершился четвертый этап ралли-рейда «Шелковый путь» в 2019 году для белорусских экипажей. Первое место занял капотный МАЗ под управлением Сергея Вязовича. Компанию на пьедестале ему составили еще два наших экипажа – Александра Василевского и Алексея Вишневского.

Случались полностью белорусские пьедесталы и на других соревнованиях. Но в основном они были рангом ниже. За рамки вынесем национальные первенства, где априори практически всегда призовые места занимают белорусы, если только эти соревнования не носят статус открытых и в них не принимает участие большое количество иностранцев.