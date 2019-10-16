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От правильного ухода до сотен литров молока. Как вырастить здоровых коров и обеспечить продовольственную безопасность страны

17.10.2019 00:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От развития технологий статистической кампании к инвестициям в сельское хозяйство. Умное животноводство 16 октября обсуждали в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От правильного ухода до сотен литров молока. Как вырастить здоровых коров и обеспечить продовольственную безопасность страны

Главы всех районов побывали в нескольких хозяйствах Новогрудского района. Речь в том числе шла о создании комфортных условий для рождения и содержания телят. От строительства зданий, где качество не зависит от цены, до соблюдения технологий кормления и лечения.

Белорусский опыт и мировые тенденции – в репортаже Галины Буро.

Телячьих нежностей Ядвига Макаревич не скрывает, ведь за 40 лет работы в хозяйстве убедилась: без любви к животным нет успеха. Когда душа болит за каждого теленка, есть стимул развиваться, перенимать передовой опыт.

От правильного ухода до сотен литров молока. Как вырастить здоровых коров и обеспечить продовольственную безопасность страны

Ядвига Макаревич, ветеринарный врач СПК «Негневичи»:
Я очень люблю телятков, и стараюсь, чтоб они росли здоровенькие. Содержание здесь намного лучше, чем было раньше. Там стояли по двое телят в клетке, а здесь для каждого клетка индивидуальная.

От правильного ухода до сотен литров молока. Как вырастить здоровых коров и обеспечить продовольственную безопасность страны

В этом хозяйстве уже давно поняли: животноводческая отрасль не стоит на месте, а значит, от старых привычек надо уходить. Например, с умом вкладывать в строительство на территории фермы. Такой навес значительно дешевле старых телятников, а по качеству лучше.

От правильного ухода до сотен литров молока. Как вырастить здоровых коров и обеспечить продовольственную безопасность страны

Галина Буро, корреспондент:
Главное преимущество такого навеса – сетка вместо стен. На зиму ставят соломенные тюки для тепла, на лето их убирают для вентиляции. К тому же солома хорошо впитывает влагу, а значит, нет парникового эффекта, как в тех же пластиковых домиках.

От правильного ухода до сотен литров молока. Как вырастить здоровых коров и обеспечить продовольственную безопасность страны

Навесы для телят в СПК «Негневичи» начали строить с 2018 года на всех молочно-товарных комплексах. В этом пошли еще дальше: и помещение для сухостоя (как здесь говорят, для коров-декретниц) сделали с тентовой крышей. По цене – в три раза дешевле.

От правильного ухода до сотен литров молока. Как вырастить здоровых коров и обеспечить продовольственную безопасность страны

Юрий Куцко, директор СПК «Негневичи»:
Это тоже наш белорусский опыт. Все здесь автоматически. Поилки автоматические, они с подогревом, то есть зимой здесь никаких проблем никваких нет. Мы уже с ним пережили жаркое лето, и поверьте, здесь для коров как в санатории.

От правильного ухода до сотен литров молока. Как вырастить здоровых коров и обеспечить продовольственную безопасность страны

Как лечить, чем кормить, какую технику использовать для кормораздачи и почему так важно ставить диктатуру технологий во главу угла? Посмотреть опыт Новогрудского района, поделиться своим и обсудить современные подходы приехали главы райисполкомов со всей области.

От правильного ухода до сотен литров молока. Как вырастить здоровых коров и обеспечить продовольственную безопасность страны

Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома:
Очень полезно. Потому что все течет, все меняется. Люди много ездят по другим странам, привозят лучшее. И хорошо, что при такой организации пускают нас посмотреть, как отработана та или иная технология.

От правильного ухода до сотен литров молока. Как вырастить здоровых коров и обеспечить продовольственную безопасность страны

Иван Жук, заместитель председателя Гродненского облисполкома:
Самое страшное в этом деле отстать. Конкуренция идет. А идет в том, кто даст на рынок дешевле продукцию, более качественную. Все цель – максимум прибыли. А это не только больше продать, а почем продать и какие затраты.

От правильного ухода до сотен литров молока. Как вырастить здоровых коров и обеспечить продовольственную безопасность страны

Правильный и рациональный уход за телятами как инвестиция в будущее. Вырастить здоровую корову – равно получить качественные по сорту молоко и мясо. А это уже вопрос продовольственной безопасности страны.

Люди в материале: Ядвига Макаревич, Галина Буро, Юрий Куцко, Сергей Ложечник, Иван Жук
 
 
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Новости Беларуси. От развития технологий статистической кампании к инвестициям в сельское хозяйство. Умное животноводство 16 октября обсуждали в Гродненской...
 
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