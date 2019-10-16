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От правильного ухода до сотен литров молока. Как вырастить здоровых коров и обеспечить продовольственную безопасность страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От развития технологий статистической кампании к инвестициям в сельское хозяйство. Умное животноводство 16 октября обсуждали в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главы всех районов побывали в нескольких хозяйствах Новогрудского района. Речь в том числе шла о создании комфортных условий для рождения и содержания телят. От строительства зданий, где качество не зависит от цены, до соблюдения технологий кормления и лечения.
Телячьих нежностей Ядвига Макаревич не скрывает, ведь за 40 лет работы в хозяйстве убедилась: без любви к животным нет успеха. Когда душа болит за каждого теленка, есть стимул развиваться, перенимать передовой опыт.
Ядвига Макаревич, ветеринарный врач СПК «Негневичи»:
В этом хозяйстве уже давно поняли: животноводческая отрасль не стоит на месте, а значит, от старых привычек надо уходить. Например, с умом вкладывать в строительство на территории фермы. Такой навес значительно дешевле старых телятников, а по качеству лучше.
Галина Буро, корреспондент:
Навесы для телят в СПК «Негневичи» начали строить с 2018 года на всех молочно-товарных комплексах. В этом пошли еще дальше: и помещение для сухостоя (как здесь говорят, для коров-декретниц) сделали с тентовой крышей. По цене – в три раза дешевле.
Юрий Куцко, директор СПК «Негневичи»:
Как лечить, чем кормить, какую технику использовать для кормораздачи и почему так важно ставить диктатуру технологий во главу угла? Посмотреть опыт Новогрудского района, поделиться своим и обсудить современные подходы приехали главы райисполкомов со всей области.
Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома:
Иван Жук, заместитель председателя Гродненского облисполкома:
Правильный и рациональный уход за телятами как инвестиция в будущее. Вырастить здоровую корову – равно получить качественные по сорту молоко и мясо. А это уже вопрос продовольственной безопасности страны.
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От правильного ухода до сотен литров молока. Как вырастить здоровых коров и обеспечить продовольственную безопасность страны
Новости Беларуси. От развития технологий статистической кампании к инвестициям в сельское хозяйство. Умное животноводство 16 октября обсуждали в Гродненской...
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