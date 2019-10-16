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Убытки более чем в 1,5 млрд долларов и важные детали проекта указа по борьбе с недобросовестными посредниками. Репортаж СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Борьба с недобросовестным посредничеством. Проект соответствующего указа внесли на рассмотрение Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ предусматривает обязательное согласование закупок, если они делаются за счет государственных средств. При этом процесс утверждения будет напрямую связан со стоимостью закупки. Об этом 16 сентября стало известно во время совместной коллегии Комитета госконтроля и Генеральной прокуратуры. Факты необоснованного посредничества выявляются во всех отраслях. Всего с начала 2019 года было раскрыто более 70 подобных преступлений.
12 обвиняемых и миллион рублей ущерба. Это факты раскрытия в Гомельском регионе коррупционной схемы закупок по сути золотых запчастей – по цене в 10 раз выше, чем у производителя. Преступная группа на протяжении нескольких лет фактически обворовывала госпредприятия.
Сергей Семак, заместитель начальника управления департамента финансовых расследований КГК Гомельской области:
Звено между якобы продавцом и потребителем образовалось и на одном из предприятий в Барановичах. Продукцию здесь перепродавали в Россию. Цепочку из посредников выстроил сам заместитель директора. Он организовал коммерческие фирмы в Минске и зарегистрировал их на родных и знакомых. На счетах оседали деньги, которые предназначались производителю продукции. В итоге предприятие потеряло около 100 тысяч рублей.
Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:
Раньше такие хитрые схемы «купи-перепродай» называли просто спекуляцией. Сегодня за счет выстроенных ходов в кошельки «махинаторов» стекаются миллионы рублей. Убытки специалисты уже подсчитали. Приходится расставлять дополнительные барьеры для нечистых на руку. Так, проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством уже внесли на рассмотрение Президента.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Об устранении необоснованного посредничества Президент говорил не раз, а закупки через посредников внутри страны и вовсе называл абсурдом.
В паутине «темных дел» буквально застревают все отрасли, а в преступных схемах появляются новые подходы. Если раньше приходилось иметь дело с лжепредпринимательскими структурами, то сегодня – с домицилированными компаниями. Это те, что зарегистрированы за рубежом, но игру на деньги ведут в Беларуси.
Игорь Маршалов, заместитель председателя Комитета госконтроля – директор департамента финансовых расследований:
Виктория Ходосок, корреспондент:
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Убытки более чем в 1,5 млрд долларов и важные детали проекта указа по борьбе с недобросовестными посредниками. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Борьба с недобросовестным посредничеством. Проект соответствующего указа внесли на рассмотрение Президенту, сообщили в программе Новости «24...
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