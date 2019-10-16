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Убытки более чем в 1,5 млрд долларов и важные детали проекта указа по борьбе с недобросовестными посредниками. Репортаж СТВ

17.10.2019 00:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Борьба с недобросовестным посредничеством. Проект соответствующего указа внесли на рассмотрение Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Убытки более чем в 1,5 млрд долларов и важные детали проекта указа по борьбе с недобросовестными посредниками. Репортаж СТВ

Документ предусматривает обязательное согласование закупок, если они делаются за счет государственных средств. При этом процесс утверждения будет напрямую связан со стоимостью закупки. Об этом 16 сентября стало известно во время совместной коллегии Комитета госконтроля и Генеральной прокуратуры. Факты необоснованного посредничества выявляются во всех отраслях. Всего с начала 2019 года было раскрыто более 70 подобных преступлений.

Тему продолжит корреспондент Виктория Ходосок.

12 обвиняемых и миллион рублей ущерба. Это факты раскрытия в Гомельском регионе коррупционной схемы закупок по сути золотых запчастей – по цене в 10 раз выше, чем у производителя. Преступная группа на протяжении нескольких лет фактически обворовывала госпредприятия.

Убытки более чем в 1,5 млрд долларов и важные детали проекта указа по борьбе с недобросовестными посредниками. Репортаж СТВ

Сергей Семак, заместитель начальника управления департамента финансовых расследований КГК Гомельской области:
Благодаря разработанной схеме предприятие заключало договора с индивидуальными предпринимателями, которые поставляли в их адрес запасные части, приобретая у первых поставщиков. Чем выше была стоимость запчастей, тем больше процентов накручивали индивидуальные предприниматели. Так, например, если стоимость коробки передач была у поставщика 800 рублей, то предприятию она уже поставлялась индивидуальными предпринимателями по стоимости 3500 рублей.

Убытки более чем в 1,5 млрд долларов и важные детали проекта указа по борьбе с недобросовестными посредниками. Репортаж СТВ

Звено между якобы продавцом и потребителем образовалось и на одном из предприятий в Барановичах. Продукцию здесь перепродавали в Россию. Цепочку из посредников выстроил сам заместитель директора. Он организовал коммерческие фирмы в Минске и зарегистрировал их на родных и знакомых. На счетах оседали деньги, которые предназначались производителю продукции. В итоге предприятие потеряло около 100 тысяч рублей.

Убытки более чем в 1,5 млрд долларов и важные детали проекта указа по борьбе с недобросовестными посредниками. Репортаж СТВ

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:
С учетом собранных доказательств за злоупотребление властью или служебными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, барановичским межрайонным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора по части 3 статьи 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Убытки более чем в 1,5 млрд долларов и важные детали проекта указа по борьбе с недобросовестными посредниками. Репортаж СТВ

Раньше такие хитрые схемы «купи-перепродай» называли просто спекуляцией. Сегодня за счет выстроенных ходов в кошельки «махинаторов» стекаются миллионы рублей. Убытки специалисты уже подсчитали. Приходится расставлять дополнительные барьеры для нечистых на руку. Так, проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством уже внесли на рассмотрение Президента.

Убытки более чем в 1,5 млрд долларов и важные детали проекта указа по борьбе с недобросовестными посредниками. Репортаж СТВ

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Он предусматривает обязательное согласование с вышестоящими организациями закупок, если эти закупки осуществляются за счет государственных средств. (Подробнее здесь.)

Убытки более чем в 1,5 млрд долларов и важные детали проекта указа по борьбе с недобросовестными посредниками. Репортаж СТВ

Об устранении необоснованного посредничества Президент говорил не раз, а закупки через посредников внутри страны и вовсе называл абсурдом.

Александр Лукашенко: «За что люди идут в следственный изолятор, а потом в тюрьму, и прежде всего чиновники? Все повязаны посредническими схемами»

В паутине «темных дел» буквально застревают все отрасли, а в преступных схемах появляются новые подходы. Если раньше приходилось иметь дело с лжепредпринимательскими структурами, то сегодня – с домицилированными компаниями. Это те, что зарегистрированы за рубежом, но игру на деньги ведут в Беларуси.

Убытки более чем в 1,5 млрд долларов и важные детали проекта указа по борьбе с недобросовестными посредниками. Репортаж СТВ

Игорь Маршалов, заместитель председателя Комитета госконтроля – директор департамента финансовых расследований:
Буквально в июне была выявлена такая схема, когда руководитель предприятия с использованием реквизитов предприятия, зарегистрированного в Эстонии, осуществлял поставки различных добавок на мясокомбинаты республики. И превышение стоимости доходило до 300 %.

Убытки более чем в 1,5 млрд долларов и важные детали проекта указа по борьбе с недобросовестными посредниками. Репортаж СТВ

Виктория Ходосок, корреспондент:
Необоснованное посредничество сегодня на особом контроле у КГК. За 9 месяцев этого года органами финансовых расследований комитета выявлено 73 преступления по этой теме. И схемы по дополнительной «накрутке» самые разные.

Люди в материале: Сергей Семак, Юрий Кардымон, Леонид Анфимов, Игорь Маршалов, Виктория Ходосок
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Борьба с недобросовестным посредничеством. Проект соответствующего указа внесли на рассмотрение Президенту, сообщили в программе Новости «24...
 
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