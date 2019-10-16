Байкер после мотослета «продул» гаишникам 0,5 промилле - и вернул права через суд. Объясняем как

Источник материала: Tut.by

14 июля житель Пуховичского района Сергей возвращался домой с байк-фестиваля. На трассе под Лунинцем его остановил инспектор ГАИ и предложил пройти освидетельствование на алкоголь. Сергей согласился, так как до этого «продувался» у организаторов байк-слета — и все было по нулям. Освидетельствование мотоциклиста в патрульном автомобиле показало 0,5 промилле. Сергея лишили прав и дали 80 базовых (более 2 тыс. рублей) штрафа. Мужчина с позицией Госавтоинспекции не согласился, подал в районный суд жалобу и выиграл.



Фото: Иван Яриванович

Сергей приехал на байк-фестиваль в Лунинецкий район 13 июля. Отдохнул, встретился с друзьями, выпил немного спиртного и, говорит, к 20.00 употреблять перестал. На следующий день байкер подошел к организаторам фестиваля, проверился на их поверенном приборе «Алконт» — 0 промилле. Мужчина сел на байк и выехал домой. На выезде с фестиваля его остановил сотрудник ГАИ:

— Я обратил внимание, что они тормозили и останавливали одиночек. У меня проверили документы, спросили, как я себя чувствую. Я сказал, что хорошо, упомянул, что перед выездом продувался у организаторов. Все было по нулям. Тогда инспектор спросил: «А не хотели бы у нас продуться?». Мне бояться было нечего. Согласился.

Сергея провели в служебный автомобиль ГАИ и усадили на заднее сиденье возле женщины в гражданском, которую представили как врача-нарколога.

— Я сел, повернулся к ней, она мне «свисток» протянула: «Дуйте». Я дую, прибор запищал, она мне его повернула и сказала: «0,5». Я сразу не понял, о чем речь. Не может такого быть! Инспектор уже руки потирает — будем составлять протокол. Я попросил подождать и повторно пройти освидетельствование. Минут десять я походил по улице, потом опять сел в машину, дунул — опять ровненько 0,5, — рассказал Сергей.

На мужчину составили протокол, забрали права и сообщили, когда нужно будет приехать в ГАИ на рассмотрение. Ключи от мотоцикла инспекторы ДПС не забрали, на штрафстоянку его не отбуксировали, а оставили стоять на обочине. Сергей прогулялся и через полчаса вернулся. Инспекторов к тому времени на месте не было. Мужчина сел на мотоцикл и поехал домой. По дороге заехал на заправку, позвонил другу, который знаком с правилами ведения административного процесса, и рассказал, что произошло. Товарищ посоветовал Сергею ехать в ближайшую больницу и сдавать там кровь с мочой на содержание алкоголя.

— У меня ближайшая больница была в Слуцке, но смысла туда ехать уже не было — слишком много времени прошло с момента освидетельствования у инспекторов, — объяснил собеседник.



Фото: Иван Яриванович

«Мало кто из друзей и знакомых верил, что у меня получится»

6 сентября в Лунинецком ОГАИ рассмотрели административное дело Сергея. Итог: 3 года лишения и 80 базовых штрафа.

Сергей с результатами рассмотрения его административного дела не согласился и обратился в суд Лунинецкого района. Вместе с адвокатом Павлом Латышевым они насчитали, что с момента остановки Сергея сотрудники Лунинецкого ГАИ допустили около 50 нарушений. Все претензии они отразили в двух жалобах на 41 страницу, которые отправили в суд. Большинство претензий стандартные: не было поводов и оснований для проведения освидетельствования, безосновательно отклонялись ходатайства, нарушено право на защиту — как следствие, рассмотрение его административного дела не было всесторонним, полным и объективным.

Сергей настаивал, что оснований для его освидетельствования не было, так как признаков алкогольного опьянения на момент остановки у него не имелось. Он также подчеркнул, что инспекторы не опросили организаторов байк-фестиваля, которые могли бы подтвердить, что «продувка» Сергея у них на точно таком же приборе показала нули. Кроме того, Сергей утверждает, что мундштук на «Алконт» в автомобиле ГАИ надевался непонятно кем и непонятно когда, а освидетельствование проводилось с нарушением методики.

Учитывая допущенные нарушения, мужчина требовал отменить постановление начальника Лунинецкой ГАИ и прекратить производство по делу.

«Как установлено из материалов дела об административном правонарушении и объяснений [Сергея] в суде, 14 июля в отношении него сотрудником Лунинецкого ОГАИ был составлен протокол об административном правонарушении, который, как следует из содержания данного протокола, не был подписан должностным лицом органа, ведущим административный процесс. Указанное нарушение является существенным, поэтому протокол не имел юридической силы и не мог быть положен в основу рассмотрения дела в отношении [Сергея]», — сообщалось в постановлении суда.

В итоге постановление начальника Лунинецкой ГАИ отменили. С момента привлечения Сергея к административной ответственности на момент рассмотрения жалобы прошло более двух месяцев, поэтому административный процесс в отношении него прекратили.

— Я очень рад, что попалась адекватная судья, выслушала мои доводы, изучила материалы дела. Мало кто из друзей и знакомых верил, что у меня получится, — вспоминает Сергей.

Тот же нарколог, те же инспекторы

Адвокат Павел Латышев в беседе с TUT.BY отметил, что дело Сергея напоминает случай, который произошел в июле прошлого года на том же самом мотофестивале, но с другим байкером.

Напомним, 14 июля 2018 года житель Березовского района «продулся» сначала на приборе «Алконт 01 СМ» своего товарища, а затем — у организаторов мероприятия. Оба раза приборы показали нули. Затем он выехал с мотофестиваля, где его остановили сотрудники ГАИ. Освидетельствование в служебном автомобиле показало два раза по 0,5 промилле, третий раз — 0,3.

— У Сергея по документам были тот же самый врач-нарколог из лунинецкой больницы, те же инспекторы ДПС ОГАИ Лунинецкого РОВД — и абсолютно те же показания прибора «Алконт», что были зафиксированы у байкера в 2018 году. Изменилось только количество нарушений, которые допустили инспекторы ДПС с гражданкой, которую представили врачом-наркологом.

Как уточнил адвокат, в отношении Сергея были допущены «классические нарушения»: проведение освидетельствования за рамками административного процесса, нарушение права на защиту, нарушение методики проведения освидетельствования.

— Более того, уже становится классикой и такая группа нарушений как организация инспекторами ДПС так называемого «передвижного наркологического пункта» и привлечение врача-нарколога местной больницы для проведения освидетельствования вне учреждения здравоохранения. В отношении Сергея практика незаконных действий пошла еще дальше. В его случае врач-нарколог присвоила автомобилю ДПС статус учреждения здравоохранения. Действующим на сегодняшний день законодательством в области проведения освидетельствования не предусмотрена организация каких либо передвижных наркологических пунктов (особенно на базе автомобиля ГАИ) и участие врача-нарколога в рейдовых мероприятиях, проводимых инспекторами ДПС — самостоятельно или на базе каких-то незаконных передвижных наркологических пунктов вне учреждения здравоохранения. Вся подобная деятельность инспекторов ДПС совместно с врачом-наркологом, на наш взгляд, является незаконной.



В шапке акта освидетельствования указывается «…по результатам проведения в организации здравоохранения…». В месте проведения освидетельствования «Машина ГАИ Школа Октавиа 1394 БН». Между тем, в реестре организация здравоохранения Республики Беларусь отсутствует такая организация здравоохранения как «машина ГАИ Школа Октавиа 1394 БН». Фото читателя

Павел Латышев также подчеркнул, что в материалах дела имелся приказ исполняющего обязанности главврача лунинецкой райбольницы о привлечении к работе в выходной день врача-нарколога, которая проводила освидетельствование Сергея. В документе указано время ее работы: с 8.00 до 14.00. При этом в акте освидетельствования сообщается, что Сергея начали продувать в 14.00, а закончили в 14.15.



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— С 14.00 врач нарколог не имела ни малейшего права проводить какое-либо освидетельствование, поскольку это происходило в ее нерабочее время. С этого времени она была обычным гражданским человеком, а не врачом. При таких условиях ее не могли привлечь в качестве специалиста в административный процесс для проведения освидетельствования, — говорит адвокат.

В дополнительной жалобе защита также указала, что инспекторы допустили ряд процессуальных нарушений: не подписали протокол, не написали время его составления, неверно указали место, а в качестве понятых (свидетелей) вписали двух инспекторов ДПС.

— На момент рассмотрения жалоб судом истекли сроки устранения нарушений при составлении протокола. Суд постановил прекратить административный процесса за истечением сроков наложения административного взыскания. Хотя подобное решение и удовлетворило моего подзащитного, за кадром судебного анализа, к сожалению, осталась масса вопросов касательно других нарушений требований закона, — заключил юрист.



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