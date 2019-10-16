«Наша женщина сама доползет до больницы с кровотечением». Психолог о женской самостоятельности и одиночестве

Источник материала: Tut.by

Новость о девушке из Екатеринбурга , которая поехала продавать автомобиль и была убита, спровоцировала новую волну разговоров про «сама виновата», «чем думала» и «как можно было ехать одной». Психолог Анна Кирьянова в своем фейсбуке ответила на эти комментарии и поделилась своим мнением о том, почему наши женщины предпочитают все делать сами.





— Город наш потрясен убийством девушки, которая машину поехала продавать, но стала жертвой преступников. Они машину взяли себе, а с девушкой расправились, вот и все. Я и писать об этом не хотела, но журналисты стали спрашивать: в чем, мол, психологическая подоплека и какие обстоятельства привели к такому исходу?

Напасть на кого угодно могут. Забрать что-то или просто так напасть. Но я вот что скажу: если бы вы знали — да вы знаете, конечно! — сколько девушек и женщин идут и едут по важным или опасным делам в одиночестве.

Потому что они привыкли полагаться на себя. Потому что им больше не на кого положиться. Нет, может, и есть любимый человек у такой женщины. Но как-то неловко, неудобно его просить. Он занят. У него дела. И это пустячное дело не стоит его времени и хлопот. Зачем его дергать?





А иногда и нет никого, кто мог бы съездить, сходить, оказать поддержку, рядом постоять. Ну не к кому обратиться. Да и зачем обращаться? Женщина привыкла одна все решать.

Так одна женщина в одиночку съездила на Дальний Восток продать квартиру бабушки. Бабушка тоже одна жила. И продала, трясясь от страха, везла деньги обратно в рюкзачке под головой — с ней наличными расплатились. Хорошо, что расплатились. И хорошо, что довезла. Тогда времена были лихие, страшные. Да времена всегда, знаете, опасные, когда речь идет о деньгах.

И до больницы женщина одна дойдет или доедет, теряя сознание. Потому что некому ее сопроводить, вот и все. И она так к этому привыкла, что никого и не просит. Чай, не маленькая. Доедет и сама. Или дойдет. Или доползет со сломанной ногой или с кровотечением. Она же сильная. Она справится!





Женщина сама доползет и ребенка своего доволочет. Сама. Потому что ей несколько раз сухо ответили, когда она робко просила проводить, донести, поддержать: «Я занят по работе, извини!». Или вообще никак не ответили. И она садится в такси, если деньги есть, ночью, на вокзале, потому что она не маленькая и доедет сама. Таксист довезет. Или не довезет, что тоже бывает…

Это так часто случается: женщина все делает сама. Самостоятельно. И все ее считают сильной и целеустремленной. Или вообще никакой не считают, не обращая никакого внимания на ее проблемы. Сама справится. И справляется.

Просто потому, что не к кому обратиться, вот и все. Это потом начинают говорить: «Ах, что же она меня не попросила? Что же она нам не позвонила? Почему же она не написала и не сказала?».





Да потому, что раньше звонила, писала, говорила. Не этим, а другим людям. И отлично поняла, что надо рассчитывать только на себя. Всегда и везде. Надо сесть в плацкартный вагон и отправиться на Дальний Восток. Или еще куда-то. Надо ползти самой, не беспокоя других.

А когда случится страшное, скажут: «Надо же, какая глупая самонадеянность!». Это не самонадеянность. Это просто не на кого надеяться, вот что это такое. Это одиночество. Даже если речь о сильной и успешной женщине.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.