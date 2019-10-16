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По 30 ноября на контроле у транспортной инспекции находятся перевозчики пассажиров автомобилями такси
17.10.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
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По 30 ноября на контроле у транспортной инспекции находятся перевозчики пассажиров автомобилями такси
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