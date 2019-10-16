«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИНЬОНОВ» в Несвиже! Приглашаем на большое детское представление

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Дорогие ДРУЗЬЯ!

Приглашаем Вас и ваших детей посетить

грандиозное детское SHOW !

Только 22 октября, в г. Несвиже, состоится БОЛЬШОЕ

ДЕТСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИНЬОНОВ» в районном центре культуры г. Несвижа

В программе:

Веселые, опасные и эксклюзивные номера, фокусы и иллюзия ТРАНСФОРМАЦИЯ, МАНИПУЛЯЦИЯ, НЕОНОВОЕ ШОУ, ШОУ

<5000 мыльных пузырей одновременно >

А также музыкально-танцевальные конкурсы, анимация, сюрпризы и розыгрыши с участием зрителе, призы и подарки от МИКИ МАУСОВ, МИНЬОНОВ и героев мультфильма Мадагаскара львом АЛЕКСОМ и зебры МАРТИ !!!

– ФОТО с экзотическими животными – ПРИЗЫ- ЯРМАРКА- СЛАДОСТИ-СУВЕНИРЫ-

Информация для детских садов:

ВХОД БЕСПЛАТНО детям до 6 лет дошкольного возраста, при наличии билета у сопровождающего (ребенок на руки) 1 взрослый +1 ребенок!

ЦЕНА БИЛЕТА: 10 рублей.

МЫ ПОДАРИМ ВАМ МОРЕ ПОЗИТИВА, ОКЕАН РАДОСТИ И СМЕХА!!!

За дополнительной информацией обращаться по телефонам:

tel. 8033-350-73-40

Касса: 5-10-24

8029-279-45-72

Instagram: https://www.instagram.com/artup.agenc …

Vkontakte: artup.agency

Сайт: www.artup-show.com