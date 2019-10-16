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«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИНЬОНОВ» в Несвиже! Приглашаем на большое детское представление

17.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИНЬОНОВ» в Несвиже! Приглашаем на большое детское представление
Дорогие ДРУЗЬЯ! 

Приглашаем Вас и ваших детей посетить

грандиозное детское SHOW ! 

Только 22 октября, в г. Несвиже, состоится БОЛЬШОЕ 
ДЕТСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИНЬОНОВ» в районном центре культуры г. Несвижа
В программе: 
Веселые, опасные и эксклюзивные номера, фокусы и иллюзия ТРАНСФОРМАЦИЯ, МАНИПУЛЯЦИЯ, НЕОНОВОЕ ШОУ, ШОУ

<5000 мыльных пузырей одновременно > 
А также музыкально-танцевальные конкурсы, анимация, сюрпризы и розыгрыши с участием зрителе, призы и подарки от МИКИ МАУСОВ, МИНЬОНОВ и героев мультфильма Мадагаскара львом АЛЕКСОМ и зебры МАРТИ !!! 
– ФОТО с экзотическими животными – ПРИЗЫ- ЯРМАРКА- СЛАДОСТИ-СУВЕНИРЫ- 
Информация для детских садов: 
ВХОД БЕСПЛАТНО детям до 6 лет дошкольного возраста, при наличии билета у сопровождающего (ребенок на руки) 1 взрослый +1 ребенок! 
     ЦЕНА БИЛЕТА: 10 рублей. 

МЫ ПОДАРИМ ВАМ МОРЕ ПОЗИТИВА, ОКЕАН РАДОСТИ И СМЕХА!!! 

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 
tel. 8033-350-73-40

Касса: 5-10-24
8029-279-45-72
Instagram: https://www.instagram.com/artup.agenc… 

Vkontakte: artup.agency 
Сайт: www.artup-show.com


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Дорогие ДРУЗЬЯ!  Приглашаем Вас и ваших детей посетить грандиозное детское SHOW !  Только 22 октября, в г. Несвиже, состоится БОЛЬШОЕ 
 
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