«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИНЬОНОВ» в Несвиже! Приглашаем на большое детское представление

Дорогие ДРУЗЬЯ!
Приглашаем Вас и ваших детей посетить
грандиозное детское SHOW !
Только 22 октября, в г. Несвиже, состоится БОЛЬШОЕ
ДЕТСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИНЬОНОВ» в районном центре культуры г. Несвижа
В программе:
Веселые, опасные и эксклюзивные номера, фокусы и иллюзия ТРАНСФОРМАЦИЯ, МАНИПУЛЯЦИЯ, НЕОНОВОЕ ШОУ, ШОУ
<5000 мыльных пузырей одновременно >
А также музыкально-танцевальные конкурсы, анимация, сюрпризы и розыгрыши с участием зрителе, призы и подарки от МИКИ МАУСОВ, МИНЬОНОВ и героев мультфильма Мадагаскара львом АЛЕКСОМ и зебры МАРТИ !!!
– ФОТО с экзотическими животными – ПРИЗЫ- ЯРМАРКА- СЛАДОСТИ-СУВЕНИРЫ-
Информация для детских садов:
ВХОД БЕСПЛАТНО детям до 6 лет дошкольного возраста, при наличии билета у сопровождающего (ребенок на руки) 1 взрослый +1 ребенок!
ЦЕНА БИЛЕТА: 10 рублей.
МЫ ПОДАРИМ ВАМ МОРЕ ПОЗИТИВА, ОКЕАН РАДОСТИ И СМЕХА!!!
За дополнительной информацией обращаться по телефонам:
tel. 8033-350-73-40
Касса: 5-10-24
8029-279-45-72
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Vkontakte: artup.agency
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