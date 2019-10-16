Председатели Городейского поселкового и сельских исполнительных комитетов проводят «прямые телефонные линии» еженедельно по субботам с 9.00 до 12.00 по номерам служебных мобильных телефонов.
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Стал известен график «прямых телефонных линий» в Городейском поселковом и сельских исполнительных комитетах
17.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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Стал известен график «прямых телефонных линий» в Городейском поселковом и сельских исполнительных комитетах
Председатели Городейского поселкового и сельских исполнительных комитетов проводят «прямые телефонные линии» еженедельно по субботам с 9.00 до 12.00 по номерам
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