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Благотворительный концерт к празднику

17.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Ко Дню пожилых людей в ГУ «Несвижский дом-интернат для престарелых и инвалидов» прошел совместный благотворительный концерт «Пожилой — не значит старый» для жителей учреждения. Праздничную программу украсили творческие номера артистов любительского творчества народного ансамбля народной песни «Лянок» Оношковского СДК, солистов Сергея Колесникова и Леонида Чернова, а также работников Несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения — Татьяны Хомич и Натальи Богуш. Кроме того, поздравить с праздником проживающих и гостей приехали подопечные отделения обеспечения дневного пребывания для инвалидов, волонтеры отделения дневного пребывания для пожилых людей и работники отделения социальной помощи на дому РТЦСОН. Вела праздник очаровательная Валентина Шарапа. Во время концерта артисты радовали жителей дома-интерната песнями и танцами. Зрители благодарили бурными аплодисментами участников за интересную программу, а также выразили огромную благодарность кафе ЧТУП «Приятного аппетита» и лично В.И. Нимера за содействие в организации праздника. Закончилась праздничная программа «сладким столом», за которым собрались все: и зрители, и выступающие.

«НН».

 


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Ко Дню пожилых людей в ГУ «Несвижский дом-интернат для престарелых и инвалидов» прошел совместный благотворительный концерт «Пожилой — не значит
 
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