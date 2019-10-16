Минск встречает дни маркетинга, рекламы и брендинга 2019

30−31 октября в Минске традиционно пройдет конференция Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2019, организатором которой выступает Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси. Участие в конференции открыто и будет полезно тем компаниям, которые направлены на достижение коммерческих успехов в своей сфере благодаря использованию актуальных инструментов построения и продвижения брендов, инноваций в дизайне и digital-технологиях, а также креативных подходов к решению задач маркетинга и брендинга.
На примерах конкретных кейсов участники конференции узнают об основных трендах индустрии и о том, какие приемы сегодня работают эффективно на белорусском рынке. Спикеры конференции — отраслевые эксперты-практики со стороны крупнейших агентств и брендов Беларуси: креативные директора, не единожды доказавшие эффективность реализованных ими проектов, и маркетинг-директора белорусских компаний, занимающих лидирующие позиции в различных сферах экономики.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ «ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА 2019»
Место проведения: кинотеатрSilver Screen, ТРЦ Arena City, Минск, пр-т Победителей, 84, зал 5
30 октября
с 9.30
Welcome networking. Day 1
10.15 — 10.30
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Алена Устинович, Председатель Правления Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси
10.35 — 11.05
ТРЕНДЫ КОММУНИКАЦИЙ 2019, ИЛИ КУДА КАТИТСЯ МИР.
Как бренды выстраивают коммуникацию с потребителем в современном мире. Какие приемы работают сегодня наиболее эффективно. Что нужно делать, чтобы с минимальными инвестициями добиваться впечатляющих результатов. Какое место в коммуникации занимают технологии и инновации. Какие темы наиболее актуальны. Как эффективно использовать контекст.
Дмитрий Аполенис, креативный директор AIDA Pioneer
11.10 — 11.40
ГЕЙМИФИКАЦИЯ ТАМ, ВОВЛЕЧЕНИЕ, ВОТ ЭТО ВСЁ…
Как применять игровые механики для неигровых задач и почему люди играют.
Павел Дедков, начальник управления креатива и инноваций «Евроторг»
11.45 — 12.15
ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО, ДЕЙСТВУЙ ЛОКАЛЬНО.
Мировые тренды в коммуникациях — работают ли они в Беларуси. Если «да», то какие и как. Разбор полетов реальных кампаний.
Евгений Юнов, креативный директор Primary / J. Walter Thompson
12.20 — 12.50
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВИДЕОРЕКЛАМЫ: КАКОЙ ВИДЕОКОНТЕНТ В DIGITAL-ЭРУ ПРОДАЕТ ЛУЧШЕ.
Денис Трусило, креативный директор, Анна Проценко, арт-директор, Pocket Rocket
12.50 — 13.20
Coffee break
13.20 — 13.50
ТАК ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИЛОСЬ. ТОНКОСТИ БРЕНД-НАВИГАЦИИ.
Фокусировка, выбор маршрута, проработка деталей, примеры из практики.
Ольга Олейник, креативный директор, управляющий партнер, Ольга Старотиторова, контент-продюсер, АVC
13.55 — 14.25
КАК БРЕНДУ ВЫЙТИ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ.
Наталья Черник, заместитель директора по развитию и маркетингу «Туровского молочного комбината»
14.30 — 15.00
КАК ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ OFFLINE РЕКЛАМЫ В ЭПОХУ DIGITAL: ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАЛА OPENSPOT.BY.
Василий Степанов, CEO рекламного маркетплейса OpenSpot
15.05 — 15.35
КОГО СДЕЛАТЬ ГЕРОЕМ ВАШЕЙ СЛЕДУЮЩЕЙ КАМПАНИИ: БЛОГЕРА, ОБЫЧНОГО ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ЗВЕЗДУ С PORNHUB?
Илья Кухарев, креативный директор getbob digital agency
15.40 — 16.10
10 СЕКУНД РЕШАЮТ ВСЁ! РОЛЬ УПАКОВКИ В КОММУНИКАЦИИ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ.
Татьяна Лисицкая, директор МАСМИ
16.15 — 16.45
ТЕМА СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ.
Евгений Ивасюк, креативный директор Forte Grey Belarus
16.50 — 17.50
ЗАКОН О РЕКЛАМЕ: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ.
Инна Гаврильчик, Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь
Вход свободный по предварительной регистрации.
31 октября
с 9.30
Welcome networking. Day 2
10.00 — 10.30
PROGRAMMATIC РЕКЛАМА, ИЛИ ЗА ВАС ВСЕ СДЕЛАЮТ РОБОТЫ: ЛИКБЕЗ.
Простыми словами о сложной технологии: что это такое, как все работает и почему все лидеры рынка уже давно в programmatic.
Анастасия Терех, cпециалист по digital-маркетингу и коммуникации NT Technology
10.35 — 11.05
БОГЕМСКАЯ ИСТОРИЯ: НАРРАТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ В СОЗДАНИИ И ПРОДВИЖЕНИИ ПРОДУКТА.
Алла Летяго, руководитель департамента корпоративных отношений пивоваренной компании «Аливария»
11.10 — 11.40
TUT.BY. СПИКЕР И ТЕМА СОГЛАСОВЫВАЮТСЯ.
11.45 — 12.15
ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕКЛАМЕ. КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА И НЕ НАРУШИТЬ ЧУЖИЕ.
Анжелика Ратнер, адвокат, член Минской областной коллегии адвокатов, Беларусь
— 12.50
СТОРИТЕЛЛИНГ — ГЛАВНЫЙ ТРЕНД МАРКЕТИНГА В 2020.
Как сторителлинг интегрирует рациональное с эмоциональным и создает смыслы. Почему сторителлинг хорош в связке с нейромаркетингом. Как сторителлинг охватывает стратегию бренд билдинга и тактику перформанс рекламы. Как на практике выстроить рекламную кампанию на сторителлинге — best cases.
Ильяс Айлисли, руководитель направления стратегического маркетинга Parimatch Belarus
12.50 — 13.20
Coffee break
13.20 — 13.50
ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ: БЕЛОРУССКАЯ ВЕРСИЯ.
Переосмысление классической x-y-z теории поколений. Каковы особенности современного поколения белорусов, как с ними работать и всегда ли их нужно учитывать.
Алексей Сосницкий, руководитель отдела креатива и стратегии PG Branding
13.55 — 14.25
ПРОДУКТОВАЯ АНАЛИТИКА И ПРОДУКТ-МЕНЕДЖМЕНТ.
Максим Поклонский, партнер консалтингового агентства МаркСист, архитектор программ бизнес-школы Капитал
14.30 — 15.00
АНАЛИТИКА ПО БРЕНДУ И СТРАТЕГИЯ БРЕНДА.
Рита Медведь, партнер и директор консалтингового агентства МаркСист и бизнес-школы Капитал
15.05 — 15.35
Мастер-класс. Тема согласовывается.
Сергей Скляров, пресс-секретарь, Белгазпромбанк
15.40 — 16.10
ИВЕНТ-ИНКВИЗИЦИЯ: ГЛАВНЫЕ ФАКАПЫ РЫНКА.
Виталий Кривко, директор Terra Marketing Group
16.15 — 17.15
NETWORKING РЕФЛЕКСИЯ участников конференции.
Вручение сертификатов.
17.20 — 18.00
Показ работ-финалистов четвертого фестиваля рекламы ЛАМА.
19.30
ВЕЧЕРИНКА-ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ФЕСТИВАЛЯ РЕКЛАМЫ ЛАМА
К участию в «Днях маркетинга, рекламы и брендинга» приглашаются топ-менеджеры и директора по маркетингу предприятий, владельцы бизнеса, стремящиеся повысить конкурентоспособность своих брендов и занять лидирующие позиции на рынке, а также все, кто хочет стать успешнее в бизнесе.
Стоимость участия в конференции 30−31 октября для одного представителя от компании составляет 320 руб. + НДС. Чтобы стать участником конференции «Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2019», заполните бланк-заявку или купите билет онлайн на официальном сайте АКМА Беларуси http://association.by/brand-day.
Приятным бонусом для участников конференции станет посещение Церемонии награждения победителей фестиваля рекламы ЛАМА и вечеринки по случаю торжества 31 октября. Кстати, прием конкурсных работ на фестиваль продолжается до 17 октября включительно.