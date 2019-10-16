«Айтишники - постоянные клиенты офтальмологов». Врач - о глазах белорусов

Источник материала: Tut.by

Глаза — один из самых важных человеческих органов, ведь через них мы получаем 95% информации, и одновременно один из самых уязвимых. Незначительный дискомфорт, который мы привыкли списывать на усталость — песок в глазах, покраснение, жжение, — на самом деле может быть предвестником серьезных проблем. Умеют ли белорусы ухаживать за своим зрением и что такое синдром сухого глаза — рассказывает кандидат медицинских наук, доцент кафедры глазных болезней БГМУ Галина Семак.





«Накройте батарею мокрым полотенцем»

— Можно ли сказать, что белорусы не знают, как заботиться о своих глазах?

— Белорусы очень образованны в вопросах медицины. Но из-за внедрения во все сферы нашей жизни компьютерных технологий зрительная нагрузка​​​​​ увеличилась, и неудивительно, что с глазными болезнями пациенты сталкиваются все чаще. По-прежнему много людей страдают близорукостью, и причина ее возникновения как раз связана с переутомлением и перенапряжением глаз. У значительного числа пациентов диагностированы дальнозоркость, вызванная возрастными изменениями, катаракта (помутнение хрусталика) и глаукома (повышение внутриглазного давления, которое ведет к отмиранию зрительного нерва).





— От чего в большей степени зависит состояние глаз: от наследственности, образа жизни или питания?

— Чаще всего проблемы с глазами — приобретенные. Питание влияет в меньшей степени, а вот беспечный образ жизни здорово вредит зрению. Постоянные клиенты офтальмологов — сотрудники сферы IT, которые много сидят за компьютером. Это неудивительно. Ученые подсчитали, что за два часа работы за монитором зрительный дискомфорт испытают 30 человек из 100, за четыре часа — 60, а за 6 часов и больше — все 100.

— Как именно работа за компьютером вредит глазам?

— Мы так внимательно и сосредоточенно всматриваемся в светящийся монитор, что глаза могут «забывать» вовремя моргать и поверхность глаза подсыхает. Зимой проблему усугубляет отопление, а летом — кондиционер. Несмотря на то, что у нас болотистая страна, сухость в помещениях стоит неимоверная. Мы не можем отказаться от благ цивилизации, зато вполне способны уменьшить их нежелательное влияние. Купите хотя бы самый недорогой увлажнитель воздуха или просто накройте батарею мокрым полотенцем. Делайте перерывы в работе за компьютером, например, по школьному принципу: 45 минут труда и 15 — отдыха.





— А что насчет смартфонов? Если у них меньше экран, то и нагрузка меньше?

— Большой экран в данном случае, наоборот, предпочтительнее, так как на нем гораздо проще рассмотреть что-то или прочесть. Главная проблема в том, что многие держат телефон слишком близко к глазам, примерно на расстоянии 20−30 сантиметров. Вряд ли вы станете смотреть телевизор или работать за компьютером настолько «впритык». Маленький, но ярко подсвеченный и близко расположенный к лицу дисплей, на котором постоянно сфокусирован взгляд, очень сильно утомляет глаза. В повседневной жизни, например на прогулке, наши глаза глядят то вблизь, то вдаль, не рассматривают часами мелкие детали и избегают напрямую смотреть на яркие источники света (на то же солнце). Но эти правила не распространяются на взаимодействие со смартфоном. Наверное, именно поэтому с появлением умных гаджетов (чуть более 20 лет назад) состояние зрения людей в целом ухудшилось на 35%. Есть даже термин такой — экранная близорукость.

Особенно опасны экраны компьютера и смартфона в темноте: смотреть на единственный источник света — это настоящий стресс для глаз. И, опять же, яркий свет требует пристального вглядывания, веки реже моргают и глаз подсыхает.





— Чем это может быть опасно?

— В норме глазная поверхность должна быть покрыта правильной, здоровой слезной пленкой. Если эта пленка по каким-то причинам высыхает или повреждается, возникает так называемая болезнь (синдром) сухого глаза. И начинается раскручиваться новый виток трудностей.

— Например, каких?

— Любое заболевание, которое возникает на здоровой глазной поверхности, проходит гораздо легче, нежели на поверхности измененной. Так что первое, чем чревата болезнь сухого глаза, — проблемы с роговицей (прозрачная наружная оболочка глаза). Слеза питает ее и доставляет туда кислород. При высыхании слезной пленки состояние роговицы сразу ухудшается. Возможны помутнения, а также появление рубцов, язв и фиброза.





В отдельных случаях может потребоваться пересадка роговицы. И это не страшилки, а реальная угроза. Есть статистика: в нашей стране хронические дистрофические изменения роговицы наблюдаются в 92 случаях из 1000. Это очень много.

«Прислушивайтесь к себе, а не к стереотипам»

— Какие ощущения должны насторожить и могут говорить о синдроме сухого глаза?

— Первые «звоночки» — колебания остроты зрения в течение суток, отсутствие четкости изображения. Добавьте сюда еще резь, жжение, боязнь света, ощущение песка и пыли в глазах, беспричинное слезотечение — такое сложно не заметить. Человеку часто хочется потереть глаза: ощущение, как будто туда что-то попало. При длительных зрительных нагрузках или нахождении в помещении с сухим и загрязненным воздухом эти симптомы могут усиливаться.

— Что еще может спровоцировать болезнь сухого глаза?

— Очень многие общие заболевания отражаются на состоянии глазной поверхности. Например, сахарный диабет или проблемы со щитовидной железой, ревматоидный артрит и дефицит витамина А, гормональный дисбаланс, блефарит — хроническое воспаление век. Болезнь сухого глаза также могут спровоцировать контактные линзы для коррекции зрения и некоторые лекарственные препараты: в первую очередь это антидепрессанты и оральные контрацептивы. Поэтому, учитывая опасность этого синдрома, надо пытаться восстанавливать слезную пленку.

Если жалобы на сухой глаз появились недавно, скорее всего, вам будет достаточно самого простого состава капель. Но если вы только что пережили сложный воспалительный процесс, нужны другие подходы. При назначении лечения нужно советоваться с вашим офтальмологом. Кому-то подойдет раствор с гелевой структурой, кому-то — с более жидкой. Пользоваться методом тыка, если речь идет о здоровье глаз, не стоит.





— Какие можно завести полезные привычки для глаз «на каждый день»?

Обязательно носите солнцезащитные очки. Защита от UV-лучей должна быть стопроцентной, ведь они неблагоприятно влияют не только на передний отрезок глаза, но также и на сетчатку. По возможности выбирайте недешевую оптику, так как слишком бюджетные варианты могут даже навредить. Темные очки стоит носить не только в солнечные дни. Если вам комфортно в очках в пасмурные дни — прислушивайтесь к себе, а не к каким-то стереотипам.

Увлажняйте воздух в помещениях, где вы живете и работаете.

Не смывайте уходовую косметику «через» глаза. Например, не давайте стекать по лицу пене шампуня или бальзама для волос. Если вы здоровы и не чувствуете дискомфорт после душа — прекрасно, но если у вас постоянно красные глаза после водных процедур, нужно принимать меры. Некоторые мои пациенты с серьезными офтальмологическими диагнозами по моей рекомендации используют в душе плотно прилегающие очки для плавания.

Откажитесь от курения и не позволяйте из себя делать пассивного курильщика — это для глаз еще вреднее, чем если бы вы вдыхали дым сами.

Соблюдайте режим работы с гаджетами: давайте глазам отдых.

Уделяйте больше времени на сон, чтобы глаза успели отдохнуть.

Восприятие картинки на бумажном носителе в 100 раз легче для глаз, чем такого же рисунка на мониторе. Так что, если это возможно, распечатайте документы, с которыми работаете, возьмите обыкновенную книгу, а не электронную.

Всегда советуйтесь с офтальмологами при возникновении каких-то проблем с глазами. Поверьте, уровень профессионализма этой категории врачей в нашей стране очень высок. Не занимайтесь самолечением.