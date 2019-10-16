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Сегодня ЦИК завершает регистрацию кандидатов в депутаты Палаты представителей

17.10.2019 09:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в Беларуси завершается регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей. Ранее было выдвинуто 703 человека, которые будут претендовать на места в нижней палате Национального собрания.

После регистрации стартует предвыборная агитация. С 21 октября кандидаты получат по 5 минут на телеканалах. Их выступления будут транслироваться вечером. Также они смогут выступить по радио в утренние часы. Для публикации предвыборных программ выделяются страницы газет «Звязда» и «Рэспубліка», а также районок.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, пишет reform.by
 
 
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Сегодня в Беларуси завершается регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей. Ранее было выдвинуто 703 человека, которые будут претендовать на места в...
 
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