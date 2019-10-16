Сегодня ЦИК завершает регистрацию кандидатов в депутаты Палаты представителей

После регистрации стартует предвыборная агитация. С 21 октября кандидаты получат по 5 минут на телеканалах. Их выступления будут транслироваться вечером. Также они смогут выступить по радио в утренние часы. Для публикации предвыборных программ выделяются страницы газет «Звязда» и «Рэспубліка», а также районок.



