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Более 300 человек в 38 странах арестованы по делу о детском порно в даркнете

17.10.2019 08:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 300 человек арестованы по делу «крупнейшего магазина детского порно» в даркнете, заявили американские следователи. Магазин был закрыт в прошлом году, но расследование продолжается до сих пор.

Сайт Welcome to Video предлагал пользователям детское порно в обмен на биткоины. На портале было размещено восемь терабайт детского порно, или более двухсот тысяч роликов, которые были скачаны в общей сложности миллион раз, пишет ВВС.

Операцию по закрытию сайта проводила международная группа, в которую входили следователи из Британии, США, Южной Кореи и Германии. Ее подготовка заняла три года.

После закрытия магазина следователи продолжили работу по идентификации как пользователей сайта, так и детей, попавших на видео. В ночь на четверг следователи сообщили, что по подозрению в использовании Welcome to Video были арестованы 337 человек в 38 странах.

Среди этих стран — Британия, США, Южная Корея, Германия, Испания, Саудовская Аравия, ОАЭ, Чехия и Канада. Предполагаемый создатель и владелец сайта, 23-летний гражданин Южной Кореи Чон У Сон, находится в заключении на родине. Министерство юстиции США готовится предъявить ему обвинения.

«Welcome to Video был одним из первых сайтов, предлагавших отвратительные видео в обмен на биткоины», — говорится в заявлении Британского агентства по борьбе с преступностью.

О сайте узнали после ареста британского педофила Мэттью Фалдера, который в феврале был приговорен к 32 годам тюрьмы. Позже срок сократили до 25 лет.


В Британии в связи с делом Welcome to Video к тюремным срокам приговорили семерых мужчин. Одним из них был Кайл Фокс, в марте прошлого года приговоренный к 22 годам заключения за изнасилование пятилетнего мальчика. Фокс также появлялся в одном из ранее доступных на сайте видеороликов.

Также в рамках расследования команде правоохранителей удалось спасти 23 детей из ситуаций, в которых им пришлось терпеть домогательства и изнасилования. Работа по поиску детей продолжается.

«Преступникам в даркнете […] не скрыться от закона, — заявила глава отдела расследований Британского агентства по борьбе с преступностью Никки Холланд. — Они напрасно считают, что невидимы и защищены».
 
 
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Более 300 человек арестованы по делу «крупнейшего магазина детского порно» в даркнете, заявили американские следователи. Магазин был закрыт в прошлом году, но...
 
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