Что не так с белорусской экономикой, и как это отразится на людях

Свобода узнала у экспертов, что это значит и будет ли девальвация. узнала у экспертов, что это значит и будет ли девальвация.





Экономист Ярослав Романчук ожидает, что до выборов власти будут искусственно поднимать доходы граждан.





—Экономику накачивают, доходы населения номинально растут почти на 14%, это закладывает основу для очень опасного пузыря, который может обернуться девальвацией и инфляцией в 2020 году. Это отразится на людях, — говорит Ярослав Романчук.





Экономист добавляет, что претензии Румаса к министрам необъективные, так как при нынешней экономической модели рост почти невозможен.





— Румас хотел бы, чтобы ему поверили, что все из-за нефти. Но мы не видим конкретных потерь. Россияне говорят одно, белорусская сторона другое. Он должен был сказать, что при такой модели рост на 4%, как они планировали, невозможен, — считает Ярослав Романчук.









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При отсутствии реформ рост в 1% — это единственное, на что способна белорусский экономика, полагает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. Если власти не станут искусственно поднимать доходы, тяжелых последствий не будет, уверен экономист.





— Сейчас происходит закономерный, ожидаемый результат, который никого не может удивить. Заявления нашего правительства политические, у нас же есть прогноз роста в 4%, поэтому нужно давать какие-то объяснения. Рост экономики замедляется еще с прошлого года. У нас долго было повышение цен, что сопровождалось ростом зарплат. Сейчас, несмотря на низкие темпы роста, наблюдается финансовая стабильность. Последствиями может быть только замедление роста доходов людей. Но не факт, что будет какое-то падение доходов, — говорит Вадим Иосуб.





Что касается искусственного поднятия доходов до выборов, то Вадим Иосуб надеется, что этого не произойдетт. Ведь есть пример 2015 года, когда также были президентские выборы, а искусственного роста доходов не произошло.