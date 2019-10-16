Громкое дело об изнасиловании детей: фигурантам дали максимальный срок

Все фигуранты дела об изнасиловании девочек и порнографических видео об этом получили по 20 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в телеграм-аккаунте 16 октября.

По ее информации, приговор вынес суд Ушачского района Витебской области: минчанина и двух сестер из Новополоцка (матерей девочек) приговорили к 20 годам лишения свободы. Это максимально возможное в данном случае наказание.

Сообщается, что в руки оперативников попали фотографии и видеоролики, на которых насиловали маленьких девочек. Потребовалась колоссальная работа, чтобы выявить личность мужчины, который все это проделывал.

О случае, где матери продавали своих маленьких дочек педофилу, в июле сообщили в Следственном комитете. Год назад российские коллеги передали информацию о том, что в Беларуси, предположительно, находится человек, причастный к распространению порнографии. Им оказался житель Минска. Мужчина был задержан.

По данным следствия, летом 2015 года мужчина познакомился в Ушачском районе Витебской области с двумя жительницами Новополоцка и их дочерьми, 2011 и 2013 года рождения. В 2016 году обвиняемый предложил женщинам за вознаграждение предоставлять детей для изготовления порнографии. Расплачивался за это деньгами и едой.

Изготовленные видеоматериалы мужчина продавал и предлагал детей для сексуальной эксплуатации.