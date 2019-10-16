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Мошенники обманули 69-летнюю гомельчанку на 36 тысяч рублей

17.10.2019 09:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мошенники обманули 69-летнюю гомельчанку на 36 тысяч рублей
shutterstock.com

Пенсионерка зарегистрировалась на сайте торгового брокера. Она перечислила на свой счет более 17 тыс. российских рублей. Вскоре якобы в результате успешной биржевой торговли, проведённой «менеджером» гомельчанки, сумма на счету выросла.

После этого белоруска перевела на счет свыше 10 тысяч белорусских рублей. Через несколько месяца она выросла вдвое, сообщили в СК.

Когда женщина решила вывести деньги на свою реальную банковскую карточку, второй «работник» интернет-ресурса сообщил о необходимости оплатить разницу в курсах криптовалют и различные комиссии. В итоге гомельчанка перевела на указанные ей счета в общей сложности более 36 тысяч руб. Никаких денег ей на карточку так и не перечислили. Пострадавшая обратилась в милицию.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Мошенники обманули 69-летнюю гомельчанку на 36 тысяч рублей
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Теги: Курсы валют
 
 
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Женщина перечисляла деньги, думая, что участвует в биржевой торговле.
 
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