ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кражу легче предупредить

17.10.2019 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

> Почти каждое третье преступление совершается вследствие беспечного отношения к сохранности своего имущества со стороны самих потерпевших, а также низкого уровня защищенности мест его хранения.

Для сохранности своего имущества укрепите двери, поставьте крепкие запоры, установите на оконные проемы металлические решетки. Но лучше всего оборудуйте свое помещение охранной сигнализацией, которая на сегодняшний день является единственным надежным способом защиты от злоумышленников.

Соблюдая простейшие правила предосторожности, вы сможете сами предупредить преступление. А это значительно легче, чем найти лиц, совершивших кражу. 

Если вам что-то кажется подозрительным или вы заподозрили особое внимание к себе и своему имуществу со стороны, необходимо сразу же звонить по телефону: 102 либо обратиться в Пинский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь по адресу: ул. Иркутско-Пинской дивизии, 22 (телефоны: 182, 32-34-23, 32-31-12, 32-34-99).

Игорь СЕРЕДИЧ,
начальник Пинского отдела 
Департамента охраны
МВД Республики Беларусь,
подполковник милиции.
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти каждое третье преступление совершается вследствие беспечного отношения к сохранности своего имущества со стороны самих потерпевших, а также низкого уровня...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Не валяй дурака!": Трамп написал письмо Эрдогану с требованием "не подводить весь мир"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика