Кражу легче предупредить

Источник материала: Пинский Вестник

Почти каждое третье преступление совершается вследствие беспечного отношения к сохранности своего имущества со стороны самих потерпевших, а также низкого уровня защищенности мест его хранения.



Для сохранности своего имущества укрепите двери, поставьте крепкие запоры, установите на оконные проемы металлические решетки. Но лучше всего оборудуйте свое помещение охранной сигнализацией, которая на сегодняшний день является единственным надежным способом защиты от злоумышленников.



Соблюдая простейшие правила предосторожности, вы сможете сами предупредить преступление. А это значительно легче, чем найти лиц, совершивших кражу.



Если вам что-то кажется подозрительным или вы заподозрили особое внимание к себе и своему имуществу со стороны, необходимо сразу же звонить по телефону: 102 либо обратиться в Пинский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь по адресу: ул. Иркутско-Пинской дивизии, 22 (телефоны: 182, 32-34-23, 32-31-12, 32-34-99).



Игорь СЕРЕДИЧ,

начальник Пинского отдела

Департамента охраны

МВД Республики Беларусь,

подполковник милиции.