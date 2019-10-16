Госдума отклонила проект об отмене роуминга между Россией и Беларусью

Источник материала: Ежедневник





Государственная дума РФ отклонила в первом чтении законопроект об отмене роуминга как на территории России, так и для российских абонентов, находящихся в Беларуси.

Кабмин в своем заключении отметил, что установление требований к услугам связи, оказываемым на территории Беларуси, и тарифам на такие услуги посредством закрепления в законодательном акте РФ не представляется возможным, передает ria.ru .

"Решение об отмене роуминга на территории Евразийского экономического союза должно приниматься на уровне наднационального регулирования при поддержке стран-членов Евразийского экономического союза", - говорится в заключении правительства.

Авторы проекта считают, что принятие законопроекта позволит вывести услуги связи на новый уровень, отвечающий современным мировым тенденциям, сделать услуги связи для граждан России при перемещении внутри страны более прозрачными, а также позволит обеспечить дальнейшее развитие интеграционных процессов между Россией и Белорусью.