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Возможности по переподготовке на востребованные специальности презентуют в Гродно

17.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Возможности по переподготовке на востребованные специальности презентуют в Гродно

Возможности по переподготовке на наиболее востребованные специальности презентуют желающим в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гродненского государственного университета им. Янки Купалы.

На базе Института повышения квалификации и переподготовки кадров ГрГУ им. Янки Купалы 18 октября презентуют программу «Дополнительное образование взрослых: возможности для каждого». Ведущие специалисты в различных профессиональных сферах расскажут, как стать успешным на рынке труда.

«Главная идея — предметно донести до каждого альтернативные варианты его поведения на рынке труда с учетом имеющегося основного образования, а также потенциала от получения дополнительного образования. Специалисты-практики расскажут о нюансах работы в той или иной сфере. Будет организована возможность протестировать себя, опробовать в каком-то новом направлении, получить ответы от профессионалов на интересующие вопросы. Каждому участнику помогут сформировать его персональную траекторию профессионального, академического и личностного развития», — отметила директор Института Елена Концеал и подчеркнула, что масштабное мероприятие в городе проводится впервые.

Согласно программе будут работать несколько площадок. Например, участникам расскажут об IT-сфере, компетенциях, необходимых для работы в ней. На еще одной тематической площадке можно проверить свой уровень владения английским, узнать о наиболее эффективных способах изучения иностранных языков. Ключевым моментом станут несколько встреч в формате митапов. Участникам расскажут об основах предпринимательства, предложат пройти тест по оценке предпринимательских способностей. Также в программе мастер-класс о том, как сделать бизнес-идею конкурентоспособной. Кроме того, митап «Промышленный альпинизм» презентует одну из востребованных рабочих профессий на рынке труда. Запланированы и встречи на тему специальностей в сфере дошкольного образования, психологии и юриспруденции.

Также участников презентации ждет дегустация продукции от спонсоров мероприятия, фотозона и фотоконкурс.

https://www.belta.by

 
Теги: Гродно
 
 
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Возможности по переподготовке на наиболее востребованные специальности презентуют желающим в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гродненского...
 
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