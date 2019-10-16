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Фестиваль частушек в Березовке, бал у Радзивилов. Куда еще отправиться в этот уик-енд?

17.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Фестиваль частушек в Березовке, бал у Радзивилов. Куда еще отправиться в этот уик-енд?

Фестиваль частушечников пройдет в Березовке 19 октября.
 
Фестиваль частушек в Березовке, бал у Радзивилов. Куда еще отправиться в этот уик-енд?

Лучшие частушечники Лидского района соберутся на сцене Березовского городского Дома культуры, чтобы устроить настоящий праздник с зажигательными наигрышами, озорными частушками и, конечно, танцами под гармонь. Прозвучит не одна сотня частушек, острых и веселых, – уникальных примеров народного творчества.

 
 
 
«Гасцёўня бульбаша» откроется в агрогородке Гирки на Вороновщине 20 октября в 13.00.
 
Фестиваль частушек в Березовке, бал у Радзивилов. Куда еще отправиться в этот уик-енд?

Конкурс-выставка традиционных блюд национальной кухни из картофеля от участников праздника, прекрасные музыкальные композиции творческих исполнителей и коллективов, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, мастер-классы по традиционным видам ремесел и многое другое будут в программе праздника. А в завершение – танцевально-развлекательная программа.

 
 
На бал к Барбаре Радзивилл приглашает Ивьевский край.
 
Фестиваль частушек в Березовке, бал у Радзивилов. Куда еще отправиться в этот уик-енд?
Бал-прием «Эхо забытого бала у Барбары Радзивилл» пройдет 20 октября в агрогородке Геранены, которые в первой половине ХVI века принадлежали семье Барбары Радзивилл, ставшей впоследствии королевой польской. Под звуки старинной музыки гостей встретит хозяйка Барбара Радзивилл в сопровождении своей свиты. Кому-то посчастливится стать Благородным Рыцарем и Первой Дамой. Во время бала выберут обладателей лучших бальных костюмов, оригинальных вееров, лучших исполнителей реверса. К слову, для тех, не умеет танцевать, пройдут мастер-классы. Будут работать выставки вееров, литературы на историческую тематику. Начало в 15.00.

На ярмарку – в Коробчицы
 
Фестиваль частушек в Березовке, бал у Радзивилов. Куда еще отправиться в этот уик-енд?

«Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы» 19 октября с 12.00 до 17.00 приглашает на традиционный праздник «Веньскі кірмаш». Гостей агротуристического комплекса ждет насыщенная программа. Пройдет сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Краски осени», музыкальную программу подарят народные коллективы песни и танца Грондо, народный театр «Васіль і Гандзя». Будут организованы традиционные белорусские игры и аттракцион «Родео», пройдет дегустация горячих сосисок и каши из тыквы-рекордсмена. Изюминкой праздника станет «вкусная» регистрация октябрьских именинников: каждый, кто родился в октябре, получит вкусный приз от ОАО «Гродненский мясокомбинат». Важный момент: именинники, не забудьте взять с собой документ, удостоверяющий личность.

 
 
 
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Фестиваль частушечников пройдет в Березовке 19 октября.   Лучшие частушечники Лидского района соберутся на сцене Березовского городского Дома культуры, чтобы...
 
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