Нарушил закон — ответь

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В соответствии с законодательством Республики Беларусь сотрудники милиции наделены определёнными правами, в том числе задерживать граждан, совершивших правонарушения, и доставлять их в РОВД для дальнейшего разбирательства. В свою очередь, граждане обязаны выполнять законные требования представителей власти. Но, как оказывается, не всё так просто. В текущем году к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий уже привлечено 62 жителя нашего района, 10 — за оскорбление.

Милиционеры довольно часто оказываются в ситуациях, когда хулиганы, домашние скандалисты и просто нетрезвые задиры не только преднамеренно отказываются выполнять законные требования и распоряжения представителей власти, но и, пытаясь доказать свою правоту, могут позволить себе не стесняться в выражениях, а то и наброситься с кулаками.

Закон разграничивает такие понятия, как неповиновение, оскорбление и сопротивление, предусматривая различные виды ответственности. Так, сопротивление — это активные действия, направленные на сотрудника милиции — хватание за одежду, толчки, укусы и т. д. Санкция ст.363 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает за них до пяти лет лишения свободы. За насилие либо угрозу его применения в отношении милиционера согласно ст.364 Уголовного кодекса — лишение свободы на срок до шести лет. Оскорбление должностного лица квалифицируется как административное правонарушение, предусмотренное ст.23.5 КоАП. За нарушение данной нормы предусмотрен штраф от 20 до 50 б. в. Однако, если оскорбление было допущено в публичном выступлении, например, в сети интернет, за это, в соответствии со ст.369 Уголовного кодекса, можно понести наказание до трёх лет ограничения свободы. Неповиновение сотруднику милиции неизбежно влечёт административную ответственность по ст.23.4 КоАПа и подразумевает пассивные действия, которые демонстрируют неуважение и явный отказ подчиняться — нахождение на месте, попытка сесть, не идти, убежать, а не проследовать в машину. Санкция анализируемой нормы предусматривает штраф от 2 до 50 б. в. или административный арест.

Напоминаем, что в случае совершения правонарушений, сопротивление (неповиновение) сотрудникам милиции бесполезно и наказуемо. При возникновении желания неадекватно реагировать на появление человека в форме нужно контролировать свои эмоции и поступать в соответствии с законом и нормами морали.

Наталья МИРОЛЮБОВА, начальник штаба Городокского РОВД.