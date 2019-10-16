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Стало известно, сколько дали водителю, который после ДТП сжёг свою машину

17.10.2019 09:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Стало известно, сколько дали водителю, который после ДТП сжёг свою машину
pixabay.com

В общей сложности нарушителю дали семь лет колонии общего режим.

Мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средствам в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) и по ч.3 ст.159 УК (оставление в опасности), сообщает БЕЛТА.

Кроме того, ему придётся выплатить штраф в размере 100 базовых (2550 рублей) и компенсацию морального вреда потерпевшей – 30 тысяч рублей. 

Стало известно, сколько дали водителю, который после ДТП сжёг свою машину
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12 апреля пьяный мужчина сбил на пешеходном переходе женщину, скрылся с места происшествия, после чего сжег свою машину.
 
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