|
Российский завод Haval приступил к выпуску кроссовера F7x
Источник материала: Tut.by
Предприятие Haval под Тулой, открытое минувшим летом и основной продукцией которого является кроссовер F7, освоило выпуск второй модели — купеобразного «паркетника» F7x. Об этом сообщает пресс-служба производителя.
По сути, F7x это разновидность
Как
В России F7x официально представят в ближайшее время, после чего первые собранные на тульском заводе купе-кроссоверы появятся у дилеров. Цены пока не озвучены, но и без того понятно, что купеобразный вариант окажется несколько дороже обычного F7.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприятие Haval под Тулой, основной продукцией которого является кроссовер F7, освоило выпуск второй модели - купеобразного «паркетника» F7x.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)