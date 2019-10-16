Российский завод Haval приступил к выпуску кроссовера F7x

Источник материала: Tut.by

Предприятие Haval под Тулой, открытое минувшим летом и основной продукцией которого является кроссовер F7, освоило выпуск второй модели — купеобразного «паркетника» F7x. Об этом сообщает пресс-служба производителя.





По сути, F7x это разновидность среднегабаритного F7 , который в Беларуси предлагается по цене от 46 600 рублей — от исходного кроссовера она отличается силуэтом с покатой крышей и заваленными задними стойками. Напомним, что в Китае новинку показали еще в феврале — подробности о ней можно узнать тут !

Как ожидается , собираемый в соседней стране новый кроссовер сохранит тот же набор силовых агрегатов, что и F7 — это пара бензиновых турбодвигателей объемом 1,5 л (150 л.с.) и 2 л (190 л.с.) в паре с 7-ступенчатым «роботом». Привод — передний или полный. Остальные подробности о машине, которая будет выпускаться на площадке под Тулой, станут известны позже.

В России F7x официально представят в ближайшее время, после чего первые собранные на тульском заводе купе-кроссоверы появятся у дилеров. Цены пока не озвучены, но и без того понятно, что купеобразный вариант окажется несколько дороже обычного F7.