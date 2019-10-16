Буда-Кошелевская молодежь помогает одиноким людям

Источник материала: Газета Авангард





В рамках проведения первого этапа республиканской акции «Молодежь за безопасность» активисты Белоруской молодежной общественной организации спасателей-пожарных Буда-Кошелевского района вместе с работниками районного отдела по чрезвычайным ситуациям оказывают шефскую благотворительную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, одиноко проживающим пенсионерам, а также инвалидам.

По просьбе хозяев юные спасатели помогают перекопать приусадебный участок, заготовить дрова на зиму, убрать опавшие листья, собрать урожай, но и, конечно же, общаются, так как для одиноких людей это очень важно. В свою очередь спасатели напоминают правила безопасности в быту, номера телефонов службы спасения, действия в случае пожара и проверяют исправность автономных пожарных извещателей установленных в домовладениях.

Труды и старания ребят не остаются незамеченными. Уходя, они слышат в ответ слова благодарности, за оказанную помощь и внимание.









