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Тайны мира и человека

17.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В настоящее время у Земли есть только один естественный спутник – Луна. Но относительно недавно – каких-нибудь 6-7 тысяч лет назад – над нашей планетой можно было видеть две Луны.

Об этом говорят не только мифы и предания многих народов, но и геологические находки. Глыбы чистого железа На севере Аргентины расположен район Кампо-дель-Сьело (в переводе – «небесное поле»). Это название взято из древней индейской легенды, в которой рассказывается о падении с неба на этом месте загадочных металлических глыб. Куски железа, согласно старым испанским хроникам, находили здесь еще в XVI веке. Конкистадоры использовали их для изготовления мечей и копий. Особенно повезло некоему Эрману де Миравалю, который в 1576 году в довольно глухой местности, среди болотистых низин, наткнулся на огромную глыбу чистого железа. Предприимчивый испанец несколько раз наведывался к ней и отбивал от нее куски для различных нужд.

В 1783 году префект одной из провинций дон Рубин де Селис организовал экспедицию к этой глыбе и, обнаружив ее после долгих поисков, оценил ее массу приблизительно в 15 тонн. Подробного описания объекта не сохранилось, и с тех пор его никто не видел, хотя попытки отыскать глыбу предпринимались еще неоднократно.В 1803 году в окрестностях Кампо-дель-Сьело обнаружили метеорит весом около тонны. Самый большой его фрагмент (635 кг) в 1813 году доставили в Буэнос-Айрес. Позднее его приобрел англичанин сэр Вудбайн Дэриш и подарил Британскому музею. Эта глыба космического железа до сих пор покоится на постаменте перед входом в музей. Часть ее поверхности специально отшлифована, чтобы показать структуру металла с так называемыми «фигурами Видманштеттена», говорящими о внеземном происхождении объекта.

В Кампо-дель-Сьело и его окрестностях до сих пор находят железные фрагменты массой от нескольких киле граммов до многих тонн. Самый большой весил 33,4 тонны. Он был найден в 1980 году около местечка Ганседо Американский исследователь метеоритов Роберт Хаг пытался его купить и вывезти в США, но этому воспротивились аргентинские власти. На сегодняшний день этот метеорит считается вторым по величине среди всех обнаруженных на Земле – после так называемого метеорита Хоба, весящего около 60 тонн.Необычно большое количество метеоритов, найденных на сравнительно небольшой территории, говорит о том что когда-то в этом месте пролился «метеоритный дождь». Доказательств тому, кроме находок самих железных объектов, является большое количество кратеров в районе Кампо-дель-Cьело. Крупнейшим из них является кратер Лагуна-Негра диаметром 115 метров и глубиной более 5 метров.

Огромный метеорит взорвался в атмосфере

В 1961 году находками в Кампо-дель-Сьело заинтересовался профессор Колумбийского университета (США) крупнейший в мире специалист по метеоритам У. Кессиди. Организованная им экспедиция обнаружила большое количество мелких металлических метеоритов – гексадеритов, состоящих практически из химически чистого железа (его в них 96%, остальное – никель, кобальт и фосфор). Изучение других метеоритов, найденных в разное время в этой местности, дает тот же состав. По мнению ученого, это доказывает, что все они являются фрагментами какого-то одного небесного тела. Кессиди также обратил внимание на странный факт: обычно при взрыве крупного метеорита в атмосфере его обломки падают на Землю, рассыпаясь эллипсом с максимальным поперечником около 1600 метров. А на Кампо-дель-Сьело длина этого поперечника составляет 17 километров!

Опубликованные предварительные выводы исследований Кессиди вызвали интерес во всем мире. К ученому присоединились сотни добровольных помощников, и в результате новые фрагменты метеоритного железа были обнаружены даже на значительном удалении от Кампо-дель-Сьело, вплоть до побережья Тихого океана.

Спутник «два»

Но оказалось, что территория находок еще обширнее. Неожиданный свет на историю с метеоритом Кампо-дель- Сьело пролило открытие з Австралии. Здесь еще в 1937 году, в 300 километрах от городка Хэнбери. в древнем кратере диаметром 175 метров и глубиной около 8 метров нашли железный метеорит весом 82 килограмма и несколько осколков меньшего веса. В 1969 году провели исследование их состава и установили, что все эти фрагменты практически идентичны железным метеоритам из Кампо-дель-Сьело.

Кратеры в районе Хэнбери известны еще с 20-х годов прошлого века. Их несколько десятков, самый крупный из них достигает 200 метров, однако большинство сравнительно небольшие – от 9 до 18 метров. За время раскопок, проводимых здесь с 30-х годов, в кратерах было найдено свыше 800 фрагментов метеоритного железа, среди которых – четыре части одного куска общей массой около 200 килограммов.

Окончательный вывод, к которому пришел Кессиди, был таков: огромный метеорит упал на Землю, но не вдруг. Какое-то время до своего падения это небесное тело вращалось вокруг Земли по эллиптической орбите, постепенно сближаясь с планетой. Нахождение на орбите могло длиться довольно долго – тысячу лет и больше. Однако под действием силы земного притяжения эта вторая Луна в конце концов сблизилась с Землей настолько, что пересекла так называемую границу Роше, после чего вошла в атмосферу и распалась на фрагменты разной величины, которые и упали на поверхность планеты.

Отголоски древней катастрофы

Примерную дату катастрофы удалось определить по радиоуглеродному анализу – получилось около 5800 лет назад. Таким образом катастрофа произошла уже на памяти человечества, в IV тысячелетии до н. э., когда начали зарождаться цивилизации древности, оставившие после себя памятники письменности. В них мы и находим мифологизированные упоминания о втором естественном спутнике планеты и о катастрофе, вызванной его падением.К примеру, на глиняных табличках Шумера описывается богиня Иннана, пересекавшая небо и испускавшая пугающее сияние. Отголоском тех же событий является, по-видимому, древнегреческий миф о Фаэтоне.

О светящемся небесном теле упоминают вавилонские, египетские, древнескандинавские источники, мифы народов Океании. Английский этнолог Дж. Фрезер отмечает, что из 130 индейских племен Центральной и Южной Америки нет ни одного, в мифах которого не отразилась бы эта тема.

«Во всем этом нет ничего удивительного, – пишет американский астроном М.Паппер, – ведь металлические метеориты очень хорошо видны в полете. Отражая солнечный свет, они сверкают гораздо ярче каменных метеоритов; что же касается крупного болида из чистого железа, то его светимость на ночном небе должна была по своей яркости превосходить светимость Луны».

Эллиптическая орбита, по которой двигался болид, предполагала в определенные периоды прохождение этого объекта близко от Земли. При этом болид соприкасался с верхними слоями атмосферы и раскалялся настолько, что его блеск должен был быть виден даже при свете дня. По мере того как объект сближался с нашей планетой, его светимость нарастала, вызывая у населения панический ужас. По мнению М.Паппера, орбита, которая заставляла болид то раскаляться при соприкосновении с земной атмосферой, то, удаляясь от нее, снова замерзать в ледяном холоде космоса, и привела к разрушению его на части. Судя по довольно большой территории, на которой рассеялись осколки – от Южной Америки до Австралии, – болид раскололся еще на орбите и в атмосферу Земли вошел в виде вереницы отдельных фрагментов.Болид мог вызвать Всемирный потоп

Самые крупные куски, как считают специалисты, упали в Тихий океан, вызвав небывалых размеров волны, которые могли обойти Землю. В преданиях индейцев бассейна Амазонки рассказывается, что с небес посыпались звезды, раздался страшный рев и грохот и все погрузилось во мрак, а потом на землю обрушился ливень, который затопил весь мир. «Вода поднялась на большую высоту, – гласит одно из бразильских преданий, – и земля вся была погружена в воду. Мрак и ливень не прекращались. Люди бежали, не зная, куда укрыться; взбирались на самые высокие деревья и горы». Бразильскому преданию вторит пятая книга кодекса майя «Чилам Балам»: «Звезды падали с небес, перечеркивали небосвод огненным шлейфом, земля покрылась пеплом, рокотала, дрожала и трескалась, сотрясаемая толчками. Мир рушился».

Речь во всех этих преданиях идет о катастрофе, сопровождавшейся землетрясениями, извержениями вулканов и наводнениями. Эпицентр ее явно находился в Южном полушарии, поскольку по мере удаления на север характер мифов меняется. Предания рассказывают только о сильном наводнении. Именно это событие, по-видимому, сохранилось в памяти шумеров и вавилонян и нашло свое наиболее яркое воплощение в известном библейском мифе о Всемирном потопе.

 
 
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В настоящее время у Земли есть только один естественный спутник – Луна. Но относительно недавно – каких-нибудь 6-7 тысяч лет назад – над нашей планетой можно было...
 
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